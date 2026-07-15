Испания15 июля 2026, 16:47 |
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Клуб Ла Лиги выкупит Обамеянга у Марселя
Габонец возвращается в Испанию
15 июля 2026, 16:47 |
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37-летний нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Сообщается, что экс-игрок «Милана», «Боруссии» Д, «Арсенала» и «Барселоны» договорился о сотрудничестве с новичком Ла Лиги «Депортиво». Ожидается, что в ближайшее время клуб выкупит контракт габонца у «Марселя» за 1,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за «Олимпик».
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