Клуб Ла Лиги выкупит Обамеянга у Марселя

37-летний нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Сообщается, что экс-игрок «Милана», «Боруссии» Д, «Арсенала» и «Барселоны» договорился о сотрудничестве с новичком Ла Лиги «Депортиво». Ожидается, что в ближайшее время клуб выкупит контракт габонца у «Марселя» за 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за «Олимпик».