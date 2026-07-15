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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 20:41 |
706
0

Черноморец столкнулся с проблемами. Григорчук ждет игроков Динамо и Полесья

Одесский клуб арендовал Джери Йоку и надеется вернуть вингера Владислава Герича

15 июля 2026, 20:41 |
706
0
Черноморец столкнулся с проблемами. Григорчук ждет игроков Динамо и Полесья
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук
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Одесский «Черноморец» столкнулся с кадровыми проблемами после выхода в Премьер-лигу – клуб покинули десять футболистов, которые не входили в планы главного тренера Романа Григорчука.

«Моряки» продолжают активную работу на трансферном рынке в поисках усиления, однако команде не удалось полностью решить кадровый вопрос и подписать всех нужных игроков.

По информации источника, одесский клуб ждет возвращения украинских грандов с тренировочных сборов, чтобы договориться об арендах и закрыть проблемные позиции.

«Черноморец» надеется оформить переход форварда киевского «Динамо» Владислава Герича, который в прошлом сезоне стал одним из ключевых игроков и помог команде занять второе место в Первой лиге.

Кроме того, к «морякам» присоединился форвард житомирского «Полесья» Джери Йока, который в прошлом сезоне провел 26 матчей за вторую команду «волков» (4+1).

Григорчук также заинтересован в услугах защитника Дениса Гришкевича, который получил шанс закрепиться в первой команде от главного тренера Руслана Ротаня.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Динамо Киев Владислав Герич Полесье Житомир Джери Йока Денис Гришкевич
Николай Тытюк Источник: Telegram
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