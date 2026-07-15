Черноморец столкнулся с проблемами. Григорчук ждет игроков Динамо и Полесья
Одесский клуб арендовал Джери Йоку и надеется вернуть вингера Владислава Герича
Одесский «Черноморец» столкнулся с кадровыми проблемами после выхода в Премьер-лигу – клуб покинули десять футболистов, которые не входили в планы главного тренера Романа Григорчука.
«Моряки» продолжают активную работу на трансферном рынке в поисках усиления, однако команде не удалось полностью решить кадровый вопрос и подписать всех нужных игроков.
По информации источника, одесский клуб ждет возвращения украинских грандов с тренировочных сборов, чтобы договориться об арендах и закрыть проблемные позиции.
«Черноморец» надеется оформить переход форварда киевского «Динамо» Владислава Герича, который в прошлом сезоне стал одним из ключевых игроков и помог команде занять второе место в Первой лиге.
Кроме того, к «морякам» присоединился форвард житомирского «Полесья» Джери Йока, который в прошлом сезоне провел 26 матчей за вторую команду «волков» (4+1).
Григорчук также заинтересован в услугах защитника Дениса Гришкевича, который получил шанс закрепиться в первой команде от главного тренера Руслана Ротаня.
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