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Чемпионат мира
15 июля 2026, 15:11 | Обновлено 15 июля 2026, 15:28
213
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Журналист: «30 минут перерыва в финале. Из ЧМ делают ремейк Супербоула»

Ромен Молина раскритиковал ФИФА

15 июля 2026, 15:11 | Обновлено 15 июля 2026, 15:28
213
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Журналист: «30 минут перерыва в финале. Из ЧМ делают ремейк Супербоула»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины во время перерыва на гидратацию
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ФИФА решила изменить регламент финала чемпионата мира-2026, чтобы выделить время для дополнительных развлекательных и рекламных мероприятий.

Известный журналист Ромен Молина сообщил, что в решающем матче чемпионата мира организаторы сделают перерыв между таймами продолжительностью 30 минут, хотя правила допускают лишь 15.

«ФИФА считает, что финал чемпионата мира – это ремейк Суперкубка, поскольку перерыв в полуфинале продлится... 30 минут для шоу на поле. Поразительно, насколько руководящий орган мирового футбола безразличен к собственному виду спорта», – написал он.

В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и победитель пары Англия – Аргентина. Матч состоится 19 июля.

Суперкубок – это финальный матч сезона в американском футболе (НФЛ) и главное спортивно-развлекательное событие года в США, известное благодаря своим феноменальным музыкальным шоу в перерыве и дорогой рекламе на телевидении.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Супербоул
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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враховуючи двінок трампа щодо червоної картки, то вже дитячі пустощі))))
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