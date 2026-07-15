Журналист: «30 минут перерыва в финале. Из ЧМ делают ремейк Супербоула»

ФИФА решила изменить регламент финала чемпионата мира-2026, чтобы выделить время для дополнительных развлекательных и рекламных мероприятий.

Известный журналист Ромен Молина сообщил, что в решающем матче чемпионата мира организаторы сделают перерыв между таймами продолжительностью 30 минут, хотя правила допускают лишь 15.

«ФИФА считает, что финал чемпионата мира – это ремейк Суперкубка, поскольку перерыв в полуфинале продлится... 30 минут для шоу на поле. Поразительно, насколько руководящий орган мирового футбола безразличен к собственному виду спорта», – написал он.

В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и победитель пары Англия – Аргентина. Матч состоится 19 июля.

Суперкубок – это финальный матч сезона в американском футболе (НФЛ) и главное спортивно-развлекательное событие года в США, известное благодаря своим феноменальным музыкальным шоу в перерыве и дорогой рекламе на телевидении.