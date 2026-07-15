ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо
Сергей Мякушко будет выступать в Первой лиге Украины
Киевский Локомотив официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Сергея Мякушко. Об этом пишет клубная пресс-служба «железнодорожников».
«Рад приветствовать Сергея в красно-зеленой семье и желаем ярких матчей, результативных действий и побед вместе с «Локомотивом», – говорится в сообщении.
Сергей имеет за плечами большой опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, легионерский этап в чемпионатах Испании и Польши, а также вызов национальной сборной Украины. В разные годы он защищал цвета «Динамо», «Карпат», «Ворсклы», «Колоса», «Миная» и других клубов, проведя более 270 официальных матчей на профессиональном уровне.
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