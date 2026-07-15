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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 14:08 |
1399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Сергей Мякушко будет выступать в Первой лиге Украины

15 июля 2026, 14:08 |
1399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо
ФК Локомотив Киев. Сергей Мякушко
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Киевский Локомотив официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Сергея Мякушко. Об этом пишет клубная пресс-служба «железнодорожников».

«Рад приветствовать Сергея в красно-зеленой семье и желаем ярких матчей, результативных действий и побед вместе с «Локомотивом», – говорится в сообщении.

Сергей имеет за плечами большой опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, легионерский этап в чемпионатах Испании и Польши, а также вызов национальной сборной Украины. В разные годы он защищал цвета «Динамо», «Карпат», «Ворсклы», «Колоса», «Миная» и других клубов, проведя более 270 официальных матчей на профессиональном уровне.

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Сергей Мякушко Локомотив Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Локомотив Киев
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