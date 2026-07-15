Украина. Премьер лига15 июля 2026, 13:14 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал юного украинского голкипера
19-летний Александр Чобитько стал игроком ФК Кудровка
15 июля 2026, 13:14 |
443
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Юный украинский голкипер Александр Чобитько трудился в клубе Украинской Премьер-лиги – ФК Кудровка объявила о переходе футболиста. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем Александра в нашей семье и желаем двигаться вперед вместе с нами», – лаконично говорится в сообщении.
19-летний украинский голкипер присоединился к Кудовке во время летнего межсезонья. Ранее вратарь выступал два сезона за «Александрию» (U-19) и «Александрию-2» во Второй лиге. На его счету суммарно 21 матч.
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