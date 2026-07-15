ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал юного украинского голкипера

Юный украинский голкипер Александр Чобитько трудился в клубе Украинской Премьер-лиги – ФК Кудровка объявила о переходе футболиста. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Александра в нашей семье и желаем двигаться вперед вместе с нами», – лаконично говорится в сообщении.

19-летний украинский голкипер присоединился к Кудовке во время летнего межсезонья. Ранее вратарь выступал два сезона за «Александрию» (U-19) и «Александрию-2» во Второй лиге. На его счету суммарно 21 матч.