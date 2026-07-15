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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал юного украинского голкипера
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 13:14 |
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал юного украинского голкипера

19-летний Александр Чобитько стал игроком ФК Кудровка

15 июля 2026, 13:14 |
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал юного украинского голкипера
ФК Кудровка
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Юный украинский голкипер Александр Чобитько трудился в клубе Украинской Премьер-лиги – ФК Кудровка объявила о переходе футболиста. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Александра в нашей семье и желаем двигаться вперед вместе с нами», – лаконично говорится в сообщении.

19-летний украинский голкипер присоединился к Кудовке во время летнего межсезонья. Ранее вратарь выступал два сезона за «Александрию» (U-19) и «Александрию-2» во Второй лиге. На его счету суммарно 21 матч.

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Кудровка трансферы трансферы УПЛ Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
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