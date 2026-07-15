Н'Голо КАНТЕ: «Я очень зол, но не из-за поражения от Испании»
Француз считает, что команде не хватило дисциплины и сплочённости
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал поражение «ле бле» от сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.
«Я зол. Очень зол. Не потому, что мы проиграли, а из-за того, как мы проиграли. Когда мы выиграли чемпионат мира в 2018 году, люди думали, что это выглядело легко. Это не было легко. Это требовало жертв, дисциплины, сплочённости и игроков, готовых бороться за каждый мяч. То, что я видел сегодня вечером, не напоминало мне ту команду.
Я смотрел на этот состав и не видел достаточного лидерства. Я смотрел на тактику и не видел достаточных решений. Я смотрел на отношение и не видел достаточной жажды победы. Испания победила Францию не потому, что у неё были более громкие имена.
Они победили Францию потому, что были лучшей футбольной командой во всех аспектах. У них был план, они ему доверяли и выполнили его. Франция выглядела растерянной.
Мне жаль болельщиков, потому что они заслуживали гораздо большего, чем это. Носить футболку Франции – это не только вопрос таланта, это вопрос ответственности. Сегодня эта ответственность не соответствовала игре.
Будет критика игроков, будет критика тренерского штаба и будет критика за то, как команда подошла к игре. Это нормально, ведь ожидания другие, когда ты представляешь Францию. У этой команды есть качества, позволяющие бороться за каждый трофей, но качество без характера, организации и желания ничего не выиграет.
Испания раскрыла каждую нашу слабость, и это самая горькая правда, которую всем придётся принять. Это поражение должно больно отразиться на каждом, кто причастен к этому. Если нет, то ничего не изменится», – сказал Канте.
Сборная Испании сыграет в финале ЧМ-2026 против победителя пары Англия – Аргентина. Матч состоится 19 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
Авторитетный наставник считает, что судьба этого противостояния решится в дополнительное время