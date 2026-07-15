Н'Голо КАНТЕ: «Я очень зол, но не из-за поражения от Испании»

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал поражение «ле бле» от сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Я зол. Очень зол. Не потому, что мы проиграли, а из-за того, как мы проиграли. Когда мы выиграли чемпионат мира в 2018 году, люди думали, что это выглядело легко. Это не было легко. Это требовало жертв, дисциплины, сплочённости и игроков, готовых бороться за каждый мяч. То, что я видел сегодня вечером, не напоминало мне ту команду.

Я смотрел на этот состав и не видел достаточного лидерства. Я смотрел на тактику и не видел достаточных решений. Я смотрел на отношение и не видел достаточной жажды победы. Испания победила Францию не потому, что у неё были более громкие имена.

Они победили Францию потому, что были лучшей футбольной командой во всех аспектах. У них был план, они ему доверяли и выполнили его. Франция выглядела растерянной.

Мне жаль болельщиков, потому что они заслуживали гораздо большего, чем это. Носить футболку Франции – это не только вопрос таланта, это вопрос ответственности. Сегодня эта ответственность не соответствовала игре.

Будет критика игроков, будет критика тренерского штаба и будет критика за то, как команда подошла к игре. Это нормально, ведь ожидания другие, когда ты представляешь Францию. У этой команды есть качества, позволяющие бороться за каждый трофей, но качество без характера, организации и желания ничего не выиграет.

Испания раскрыла каждую нашу слабость, и это самая горькая правда, которую всем придётся принять. Это поражение должно больно отразиться на каждом, кто причастен к этому. Если нет, то ничего не изменится», – сказал Канте.