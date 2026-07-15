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Чемпионат мира
15 июля 2026, 12:29 | Обновлено 15 июля 2026, 13:17
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0

Беллингем и Кейн подходят к полуфиналу ЧМ-2026 как рекордсмены мундиалей

Дуэт этих игроков забил 12 из 13 голов сборной Англии на текущем чемпионате мира

15 июля 2026, 12:29 | Обновлено 15 июля 2026, 13:17
553
0
Беллингем и Кейн подходят к полуфиналу ЧМ-2026 как рекордсмены мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Сборная Англии, которая сыграет в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины, забила на нынешнем мундиале 13 голов.

12 из этих 13 мячей были забиты двумя игроками: Гарри Кейном (6) и Джудом Беллингемом (6).

Другими словами, 92.3% всех голов сборной Англии на счету этого дуэта футболистов.

По состоянию на данный момент этот процент является самым большим в истории мировых первенств.

По этому поводу известный статистический портал Opta опубликовал пары игроков с наибольшим процентом забитых мячей среди всех голов сборной в одном розыгрыше чемпионата мира.

Дуэты игроков с самым большим процентом забитых мячей из всех голов сборной в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 92.3% – 12/13, Англия, Джуд Беллингем (6) и Гарри Кейн (6), 2026
  • 90.9% – 10/11, Швейцария, Йозеф Гюги (6) и Робер Балламан (4), 1954
  • 81.8% – 9/11, Италия, Сильвио Пиола (5) и Джино Колаусси (4), 1938
  • 81.3% – 13/16, Франция, Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5), 2026
  • 80.0% – 8/10, Испания, Эстанислау Бассора (4) и Тельмо Зарра (4), 1950
  • 80.0% – 8/10, Италия, Сальваторе Скиллачи (6) и Роберто Баджо (2), 1990
  • 80.0% – 8/10, Болгария, Христо Стоичков (6) и Иордан Лечков (2), 1994
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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