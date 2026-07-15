Беллингем и Кейн подходят к полуфиналу ЧМ-2026 как рекордсмены мундиалей

Сборная Англии, которая сыграет в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины, забила на нынешнем мундиале 13 голов.

12 из этих 13 мячей были забиты двумя игроками: Гарри Кейном (6) и Джудом Беллингемом (6).

Другими словами, 92.3% всех голов сборной Англии на счету этого дуэта футболистов.

По состоянию на данный момент этот процент является самым большим в истории мировых первенств.

По этому поводу известный статистический портал Opta опубликовал пары игроков с наибольшим процентом забитых мячей среди всех голов сборной в одном розыгрыше чемпионата мира.

Дуэты игроков с самым большим процентом забитых мячей из всех голов сборной в одном розыгрыше чемпионата мира

92.3% – 12/13, Англия, Джуд Беллингем (6) и Гарри Кейн (6), 2026

90.9% – 10/11, Швейцария, Йозеф Гюги (6) и Робер Балламан (4), 1954

81.8% – 9/11, Италия, Сильвио Пиола (5) и Джино Колаусси (4), 1938

81.3% – 13/16, Франция, Килиан Мбаппе (8) и Усман Дембеле (5), 2026

80.0% – 8/10, Испания, Эстанислау Бассора (4) и Тельмо Зарра (4), 1950

80.0% – 8/10, Италия, Сальваторе Скиллачи (6) и Роберто Баджо (2), 1990

80.0% – 8/10, Болгария, Христо Стоичков (6) и Иордан Лечков (2), 1994