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  4. Тьерри Анри назвал причину поражения сборной Франции в матче с Испанией
Чемпионат мира
15 июля 2026, 13:33 |
912
0

Тьерри Анри назвал причину поражения сборной Франции в матче с Испанией

Французы просто не смогли отобрать мяч у испанцев

15 июля 2026, 13:33 |
912
0
Тьерри Анри назвал причину поражения сборной Франции в матче с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал поражение «Ле Бле» в полуфинале ЧМ-2026 против Испании (0:2).

Анри поблагодарил главного тренера французской команды Дидье Дешама, который ранее сообщил, что покинет свой пост после мундиаля. В то же время Тьерри отметил разницу в качестве футбола обеих команд.

«Испания – это команда с чёткой системой, и это результат инвестиций страны в развитие футбола. Когда люди говорят об Испании, они не могут учитывать только национальную сборную среди взрослых. Они добились успеха на всех уровнях – в женском футболе, в юношеских соревнованиях, на Олимпийских играх. Я раз за разом проигрывал им в финалах. Кажется, они всегда там. У них есть четкая футбольная идентичность и философия. Каждая команда, независимо от возрастной группы, играет в одном и том же стиле футбола.

Вот почему Де ла Фуэнте может добиться успеха – до этого он много лет тренировал испанские юношеские сборные. Он знает эту систему как свои пять пальцев, а игроки знают, как её реализовать. Видно, что в этой испанской команде много звёзд, но самое главное – они действуют как настоящая команда. Франция сегодня не показала себя: мы так и не вошли в игру. Но главная причина в этом: когда мяч у Испании, они не отдают его легко. Его нужно агрессивно отбирать, а это требует постоянного прессинга высокой интенсивности. Мы просто не смогли отобрать у них мяч. Франция смогла нанести лишь один удар в створ ворот – это сделал Дембеле в конце матча. Вот в чём разница», – сказал Анри.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем второго полуфинала Англия – Аргентина.

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Андрей Плыгун Источник
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