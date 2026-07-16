Динамо направило ответ Галатасараю относительно Пономаренко

Киевское «Динамо» продолжает переговоры с турецким «Галатасараем» о будущем нападающего Матвея Пономаренко.

По информации источника, украинский клуб настаивает на том, чтобы опция выкупа 19-летнего форварда была обязательной. В то же время турецкая сторона соглашается на такой вариант только при условии выполнения определенных критериев, прописанных в контракте.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.