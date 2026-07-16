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  4. Динамо направило ответ Галатасараю относительно Пономаренко
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 23:08 |
2136
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Динамо направило ответ Галатасараю относительно Пономаренко

Киевский клуб хочет включить обязательное условие выкупа футболиста

16 июля 2026, 23:08 |
2136
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Динамо направило ответ Галатасараю относительно Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» продолжает переговоры с турецким «Галатасараем» о будущем нападающего Матвея Пономаренко.

По информации источника, украинский клуб настаивает на том, чтобы опция выкупа 19-летнего форварда была обязательной. В то же время турецкая сторона соглашается на такой вариант только при условии выполнения определенных критериев, прописанных в контракте.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Продавайте поки турки не побачили його гру, взимку і 5 млн ніхто не дасть
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Галатасарай згоден, але за однієї умови. Якщо Олійченко не буде проти...)
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