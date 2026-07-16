Динамо направило ответ Галатасараю относительно Пономаренко
Киевский клуб хочет включить обязательное условие выкупа футболиста
Киевское «Динамо» продолжает переговоры с турецким «Галатасараем» о будущем нападающего Матвея Пономаренко.
По информации источника, украинский клуб настаивает на том, чтобы опция выкупа 19-летнего форварда была обязательной. В то же время турецкая сторона соглашается на такой вариант только при условии выполнения определенных критериев, прописанных в контракте.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Dinamo Kiev, Matviy Ponomarenko için satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Galatasaray tarafı ise zorunlu olması halinde bunun belirli şartlara bağlanması gerektiğini iletti. Görüşmeler devam ediyor. https://t.co/C7chI8t4VW— Gala Haber (@galahabernet) July 15, 2026
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