Турция15 июля 2026, 12:09 | Обновлено 15 июля 2026, 12:27
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Троссард стал вторым самым дорогим приобретением в истории Бешикташа
Вспомним топ-5 футболистов, за которых «орлы» платили самые большие суммы
15 июля 2026, 12:09 | Обновлено 15 июля 2026, 12:27
690
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31-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард стал вторым самым дорогим приобретением в истории турецкого Бешикташа.
«Орлы» заплатили лондонскому Арсеналу за бельгийца 18 млн евро.
Большую сумму Бешикташ платил только за переход Оркуна Кёкчю из Бенфики (30 млн евро).
Вспомним пятерку самых дорогих приобретений в истории клуба из Стамбула.
Топ-5 самых дорогих приобретений в истории Бешикташа
- 30 млн евро – Оркун Кёкчю (2026/27, из Бенфики)
- 18 млн евро – Леандро Троссард (2026/27, из Арсенала)
- 18 млн евро – Эммануэль Агбаду (2025/26, из Вулверхэмптона)
- 16 млн евро – Жедсон Фернандеш (2022/23, из Бенфики)
- 15 млн евро – Тэмми Абрахам (2025/26, из Ромы)
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