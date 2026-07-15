Троссард стал вторым самым дорогим приобретением в истории Бешикташа

Вспомним пятерку самых дорогих приобретений в истории клуба из Стамбула.

Большую сумму Бешикташ платил только за переход Оркуна Кёкчю из Бенфики (30 млн евро).

31-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард стал вторым самым дорогим приобретением в истории турецкого Бешикташа.

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