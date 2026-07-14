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Англия
14 июля 2026, 16:20 | Обновлено 14 июля 2026, 16:22
488
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного игрока чемпионского состава

Троссард перешел в Бешикташ

14 июля 2026, 16:20 | Обновлено 14 июля 2026, 16:22
488
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного игрока чемпионского состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
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Официальный сайт Бешикташа объявил о трансфере атакующего полузащитника Арсенала и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

Чемпион Англии получит за одного из основных футболистов 20 миллионов евро. Контракт Троссарда завершался через год, поэтому лондонцы согласились на продажу.

31-летний игрок в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.

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Бешикташ трансферы Арсенал Лондон трансферы АПЛ Леандро Троссард
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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