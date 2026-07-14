ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного игрока чемпионского состава

Официальный сайт Бешикташа объявил о трансфере атакующего полузащитника Арсенала и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

Чемпион Англии получит за одного из основных футболистов 20 миллионов евро. Контракт Троссарда завершался через год, поэтому лондонцы согласились на продажу.

31-летний игрок в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.