Англия14 июля 2026, 16:20 | Обновлено 14 июля 2026, 16:22
488
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного игрока чемпионского состава
Троссард перешел в Бешикташ
14 июля 2026, 16:20 | Обновлено 14 июля 2026, 16:22
488
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Официальный сайт Бешикташа объявил о трансфере атакующего полузащитника Арсенала и сборной Бельгии Леандро Троссарда.
Чемпион Англии получит за одного из основных футболистов 20 миллионов евро. Контракт Троссарда завершался через год, поэтому лондонцы согласились на продажу.
31-летний игрок в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.
𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚𝐫𝐝 🌟— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2026
✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
🕣 19.30 pic.twitter.com/Tbkd4jJLVg
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2026, 09:19 2
Трубин заинтересовал известные топ-клубы
Футбол | 14 июля 2026, 15:40 0
Бомбардир сборной Норвегии всем доволен
Футбол | 14.07.2026, 06:02
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Бокс | 14.07.2026, 10:09
Комментарии 0
Популярные новости
13.07.2026, 04:42 2
13.07.2026, 09:32 5
13.07.2026, 07:02
13.07.2026, 09:42 5
14.07.2026, 06:51 18
13.07.2026, 09:13 27
13.07.2026, 08:38 58
14.07.2026, 05:02 3