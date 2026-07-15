Новичок УПЛ арендует вингера Карпат, феерившего за сборную Украины U-21
Илья Квасница будет выступать за Левый Берег
Украинский вингер Илья Квасница, контракт которого принадлежит львовским Карпатам, сменит клубную прописку и присоединится к новичку УПЛ.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, украинский вингер будет выступать за Левый Берег на правах аренды. Соглашение будет действовать до завершения сезона 2026/27.
Илья Квасница перебрался в Карпаты из львовского Руха, но так и не сумел закрепиться в составе «львов» – испанский специалист Фран Фернандес почти не доверяет вингеру. В свое время Квасница считался достаточно перспективным и сверкал в составе сборной Украины U-21.
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