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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 11:33 | Обновлено 15 июля 2026, 12:20
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Новичок УПЛ арендует вингера Карпат, феерившего за сборную Украины U-21

Илья Квасница будет выступать за Левый Берег

15 июля 2026, 11:33 | Обновлено 15 июля 2026, 12:20
758
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Новичок УПЛ арендует вингера Карпат, феерившего за сборную Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница
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Украинский вингер Илья Квасница, контракт которого принадлежит львовским Карпатам, сменит клубную прописку и присоединится к новичку УПЛ.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, украинский вингер будет выступать за Левый Берег на правах аренды. Соглашение будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Илья Квасница перебрался в Карпаты из львовского Руха, но так и не сумел закрепиться в составе «львов» – испанский специалист Фран Фернандес почти не доверяет вингеру. В свое время Квасница считался достаточно перспективным и сверкал в составе сборной Украины U-21.

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Илья Квасница Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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