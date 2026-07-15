Французский защитник признал силу Испании после поражения в полуфинале

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа признал преимущество испанцев после досадного поражения в 1/2 финала чемпионата мира 2026 (0:2). Лакруа мог бы просидеть матч в запасе, но на 30-й минуте травмировался Вильям Салиба, поэтому Максанс появился на поле.

«Огромное разочарование. Мы были так близки к цели. Мы играли против отличной сборной Испании. Мы уходим с высоко поднятой головой, учитывая то, что показали на протяжении этого пути.

С тем потенциалом и игроками, которые у нас есть, мы верили, что пройдем дальше. Сейчас тяжело анализировать на горячую голову. На определенных этапах мы должны были сыграть лучше. Нам не хватило последнего точного удара или паса.

В обороне мы также должны были действовать надежнее. Это поможет нам поднять голову и двигаться дальше. У каждого свой план на игру, и каждый исходит из того, что имеет. Они хорошо подготовились к матчу. Они победили, что поделать.

Мне пришлось сразу же включаться в игру. Салиба получил повреждение, поэтому нужно было быть готовым мгновенно. Мы выходили на поле с мыслью, что должны быть полностью готовы.

Они выбрали очень хорошую тактику против нас. Испанцы знали, на какие слабые места давить. С тем классом игроков, который у нас есть, мы должны были сыграть лучше. Мы не показали той игры, которую стремились продемонстрировать. Это был сложный матч с точки зрения доставки мяча игрокам атаки. Они максимально использовали свои моменты. Они были лучше, это надо признать. Мы будем учиться на своих ошибках», – заявил Лакруа.