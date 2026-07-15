ШЕРКИ – о поражении от Испании: «Не знаю, что сказать. Они были лучше»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки проанализировал ошибки своей команды в полуфинальном матче против Испании на ЧМ-2026. Французы пропустили в обоих таймах и без шансов проиграли – 0:2.

Райан вышел на замену во втором тайме и отыграл 18 минут, но не смог добавить остроты сборной в атаке.

«Я не знаю, чего нам не хватило – вариантов решений или желания. Сегодня они играли продуктивнее нас на подборах. Если бы мы выигрывали больше мячей, мы могли бы нанести им больше вреда. В перерыве тренер сказал нам, что впереди еще 50 минут и у нас будут моменты. Мы понимали, что второй гол будет сверхважным. Если бы мы забили, им было бы трудно устоять. Но все сложилось иначе.

Разочарование огромное. Мы знали, что их главная фишка – играть в рваном, усыпляющем темпе. Иногда нам стоило действовать так же. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Я пытался поднять команду на штурм. Не думаю, что это нехватка желания. Тактически они были лучше нас, лучше располагались на поле. Мы пытались решить эти проблемы. Это полуфинал чемпионата мира, здесь все решают детали.

Я даже не знаю, что вам сказать, они были лучше нас в каждом компоненте игры. Они хотели этого больше, чем мы. Я убежден, что мы более сильная команда, но сегодня днем они были лучше. Они не оказывали какого-то безумного давления, это не был прессинг по всему полю, время для игры было. Возможно, мы просто не справились с эмоциями.

Матч за третье место? Думаю, прямо сейчас нам нужно сначала переварить это. Это очень тяжело, потому что когда видишь эту невероятную поддержку вокруг нас и всех людей, объединившихся под нашим флагом, сердце кровью обливается. За эту веру под нашим флагом я хочу сказать огромное спасибо всем французам, которые нас поддерживали», – заявил Шерки.