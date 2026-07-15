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  4. Патрик Виейра вынес жесткий вердикт сборной Франции: «Ошиблись все»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 01:23 | Обновлено 15 июля 2026, 01:25
191
0

Патрик Виейра вынес жесткий вердикт сборной Франции: «Ошиблись все»

Легенда французского футбола признал игру сборной провалом

15 июля 2026, 01:23 | Обновлено 15 июля 2026, 01:25
191
0
Патрик Виейра вынес жесткий вердикт сборной Франции: «Ошиблись все»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легенда французского футбола Патрик Виейра разочарованно подвел итоги полуфинального матча Франция – Испания на чемпионате мира 2026.

Французская сборная на арене «Dallas Stadium» в Арлингтоне без острых моментов уступила сопернику со счетом 0:2.

Патрик негативно высказался о выступлении всех французских игроков, назвав происходящее коллективным провалом.

«От этой сборной Франции многого ждали на этом чемпионате мира. Мы все очень разочарованы результатом, но прежде всего – самой игрой.

Ведь нам нужно было, чтобы наши лучшие игроки проявили себя сегодня, чего они не сделали. Ошиблись не один или два игрока, а абсолютно все. Коллективно мы сыграли очень плохо», – сказал Патрик.

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Андрей Витренко Источник: Footmercato
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