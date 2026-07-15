Сборная Франции потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира 2026 против Испании – 0:2.

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Весь поединок в роли капитана сборной отыграл Килиан Мбаппе. Звездный нападающий нанес 3 удара и запомнился желтой карточкой.

После финального свистка Килиан с хмурым лицом поблагодарил каждого участника матча в Арлингтоне (США).

Хотя Мбаппе впервые в карьере не дошел до финала на мундиале, он не поддался эмоциям и не расплакался на поле.

Дальше Францию ждет матч за третье место, где они сыграют либо с Англией, либо с Аргентиной.

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine