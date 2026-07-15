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  4. ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 01:11 | Обновлено 15 июля 2026, 01:15
609
0

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026

Отчаяние и грусть на лице капитана команды

15 июля 2026, 01:11 | Обновлено 15 июля 2026, 01:15
609
0
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Сборная Франции потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира 2026 против Испании – 0:2.

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Весь поединок в роли капитана сборной отыграл Килиан Мбаппе. Звездный нападающий нанес 3 удара и запомнился желтой карточкой.

После финального свистка Килиан с хмурым лицом поблагодарил каждого участника матча в Арлингтоне (США).

Хотя Мбаппе впервые в карьере не дошел до финала на мундиале, он не поддался эмоциям и не расплакался на поле.

Дальше Францию ждет матч за третье место, где они сыграют либо с Англией, либо с Аргентиной.

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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