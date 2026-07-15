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  4. Романо: Зидан станет новым главным тренером сборной Франции, заменив Дешама
Чемпионат мира
15 июля 2026, 00:20 | Обновлено 15 июля 2026, 01:34
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Романо: Зидан станет новым главным тренером сборной Франции, заменив Дешама

Матч за третьем место ЧМ-2026 станет последним для Дидье на посту наставника трехцветных

15 июля 2026, 00:20 | Обновлено 15 июля 2026, 01:34
1372
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Романо: Зидан станет новым главным тренером сборной Франции, заменив Дешама
BBC. Дидье Дешам и Зинедин Зидан
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57-летний специалист Дидье Дешам завершает карьеру в сборной Франции – матч за третье место чемпионата мира 2026 станет для него последним на посту главного тренера трехцветных.

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо заявил, что после мундиаля национальную французскую команду возглавит легендарный 54-летний Зинедин Зидан.

14 июля Франция под руководством Дешама проиграла полуфинальный матч ЧМ-2026 команде Испании со счетом 0:2. В поединке за третье место в ночь на 19 число французы встретятся либо с Англией, либо с Аргентиной.

Дешам возглавил Францию летом 2012 года после Евро, сменив Лорана Блана. В 2014 году французы добрались до четвертьфинала ЧМ, в 2016 сыграли в финале Евро (поражение Португалии), в 2018 стали победителями мундиаля, в 2021 в 1/8 финала проиграли Швейцарии на Евро-2020, а в 2022 потерпели поражение от Аргентины в финале ЧМ.

В сезоне 2020/21 Франция во главе с Дешамом стала победителем Лиги наций, а в кампании 2024/25 взяла бронзовые медали этого турнира.

Дешам является рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира в качестве главного тренера – 26. Поединок за третье место ЧМ-2026 станет для Дидье 27-м.

Зидан за свою профессиональную тренерскую карьеру работал только в мадридском Реале с января 2016 года по март 2019. За это время Реал под руководством Зидана дважды выиграл трофей Ла Лиги, выиграл два Суперкубка Испании, взял два Суперкубка УЕФА, стал двухкратным победителем клубного чемпионата мира, а главным достижением Зинедина является три выигранных Лиги чемпионов подряд: 2015/16, 2016/17, 2017/18.

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Дидье Дешам Зинедин Зидан Фабрицио Романо назначение тренера отставка ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Для клубів потрібне ім'я - їх тренують купа інших тренерів, але для збірної потрібен той, хто усю душу в неї вкладе... У анчелотті немає бразильської душі, як приклад 
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-1
Дешам - тренер, ім'я. Зідан - ім'я, велике,'' ім'я, але не тренер, для збірної. 
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-1
Дешам - краще, Зідан тільки і навчить молодь головою бити
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-1
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