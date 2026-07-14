Агент звезды Шахтера – о сборной Бразилии: «Педриньо учил этих засранцев»

Уилл Дантас, агент вингера донецкого «Шахтера» Педриньо, резко раскритиковал игроков сборной Бразилии за провал на чемпионате мира, отметив при этом выступление своего клиента на одной из тренировок «горняков».

Так, представитель 28-летнего футболиста опубликовал в Instagram видео. В ролике было показано, как Педриньо забил гол на тренировке «горняков». В комментарии к посту Дантас написал: «На сегодняшней тренировке «Шахтера» папа (имеется в виду Педриньо — прим.) учил этих засранцев, «звезд» национальной сборной, как вести себя хладнокровно перед вратарем. Они полчаса этим будут заниматься».

Позже Дантас поделился новым постом. «Пока у нас во главе бразильского футбола будут эти ублюдки, которые думают исключительно о деньгах и абсолютно ничего не понимают в футболе, мы никогда больше не станем чемпионами мира», — написал агент звезды «Шахтера».

Ранее Педриньо заявил, что готов играть за сборную Украины.