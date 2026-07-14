Сборная Испании забила второй гол в ворота Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026.

На 58-й минуте счет 2:0 в пользу испанцев сделал Педро Порро, который красиво разыграл стеночку с Дани Ольмо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Порро это второй гол за испанскую команду и второй на этом ЧМ – в 1/16 финала он поразил ворота Австрии (3:0).

Франция и Испания начали поединок 14 июля в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Эффектная стеночка. Как Испания забила в ворота Франции второй гол