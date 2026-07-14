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Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:24 | Обновлено 14 июля 2026, 23:48
1568
0

ВИДЕО. Эффектная стеночка. Как Испания забила в ворота Франции второй гол

Педро Порро сделал счет 2:0 в пользу испанцев на 58-й минуте 1/2 финала ЧМ-2026

14 июля 2026, 23:24 | Обновлено 14 июля 2026, 23:48
1568
0
ВИДЕО. Эффектная стеночка. Как Испания забила в ворота Франции второй гол
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании забила второй гол в ворота Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026.

На 58-й минуте счет 2:0 в пользу испанцев сделал Педро Порро, который красиво разыграл стеночку с Дани Ольмо.

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Для Порро это второй гол за испанскую команду и второй на этом ЧМ – в 1/16 финала он поразил ворота Австрии (3:0).

Франция и Испания начали поединок 14 июля в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Эффектная стеночка. Как Испания забила в ворота Франции второй гол

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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