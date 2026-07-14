Сможет ли Франция повторить достижения Аргентины и Хорватии?
Лишь две сборные выходили в финал чемпионата мира, проигрывая после первого тайма в полуфинале
Сборная Франции уступает сборной Испании после первого тайма полуфинального матча ЧМ-2026 со счётом 0:1.
В истории чемпионатов мира лишь двум сборным удавалось выйти в финал, проигрывая после первого тайма в полуфинале.
В 1990 году первой сборной, которой удалось это, стала Аргентина в матче против Италии.
После первого тайма итальянцы вели со счётом 1:0 благодаря голу Сальваторе Скиллачи, однако во втором тайме Клаудио Каниджа сравнял счёт, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы.
В 2018 году сборная Хорватии проигрывала после первого тайма сборной Англии со счётом 0:1 (гол Триппьера), но во второй половине матча благодаря голу Ивана Перишича сравняла счёт, а в дополнительное время Марио Манджукич забил победный мяч и вывел хорватов в финал турнира.
2 - Only two sides have progressed from a FIFA World Cup semi-final having trailed at half time:— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Argentina v Italy - 1990
Croatia v England - 2018
Uphill. pic.twitter.com/3z5fkurDXP
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