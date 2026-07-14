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Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:14 |
284
0

Сможет ли Франция повторить достижения Аргентины и Хорватии?

Лишь две сборные выходили в финал чемпионата мира, проигрывая после первого тайма в полуфинале

14 июля 2026, 23:14 |
284
0
Сможет ли Франция повторить достижения Аргентины и Хорватии?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции уступает сборной Испании после первого тайма полуфинального матча ЧМ-2026 со счётом 0:1.

В истории чемпионатов мира лишь двум сборным удавалось выйти в финал, проигрывая после первого тайма в полуфинале.

В 1990 году первой сборной, которой удалось это, стала Аргентина в матче против Италии.

После первого тайма итальянцы вели со счётом 1:0 благодаря голу Сальваторе Скиллачи, однако во втором тайме Клаудио Каниджа сравнял счёт, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы.

В 2018 году сборная Хорватии проигрывала после первого тайма сборной Англии со счётом 0:1 (гол Триппьера), но во второй половине матча благодаря голу Ивана Перишича сравняла счёт, а в дополнительное время Марио Манджукич забил победный мяч и вывел хорватов в финал турнира.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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