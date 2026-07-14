14 июля проходит полуфинальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Испании – после первого тайма счет 1:0 в пользу Фурии Рохи благодаря реализованному пенальти Микеля Оярсабаля.

На 15-й минуте произошел опасный эпизод – Майкл Олисе в подкате влетел шипами в голеностоп капитана соперников Родри. Олисе не получил даже желтой карточки, а главный арбитр поединка – сальвадорец Иван Бартон – просто назначил штрафной.

Издание Arcivo VAR поставило под сомнение решение судьи не наказывать Олисе. Кроме того, эксперты смело заявили – это красная для Майкла.

«Трусость VAR в матче Франция — Испания. Олисе слишком поздно пошел в подкат и шипами врезался во внешнюю часть голеностопа Родри, вывернув ему ногу. Это прямая красная карточка. Этот эпизод явно поставил под угрозу физическую безопасность испанского игрока».

Сразу же можно вспомнить момент с участием Лионеля Месси в первом туре группового этапа ЧМ-2026 между Аргентиной и Алжиром (3:0), когда на 31-й мин Лео прямой ногой наступил сзади на икру Аисса Манди. Тогда польский судья Шимон Марциняк также не показал Месси даже горчичник.

Франция и Испания начали поединок в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. После первого тайма счет 1:0 в пользу испанцев.

ФОТО. Кейс Месси? Франция должна играть вдесятером в 1/2 финала с Испанией