Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Кейс Месси? Франция должна играть вдесятером в 1/2 финала с Испанией
Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:09 | Обновлено 14 июля 2026, 23:13
962
0

ФОТО. Кейс Месси? Франция должна играть вдесятером в 1/2 финала с Испанией

Майкл Олисе влетел шипами в голеностоп Родри в 1-м тайме полуфинала ЧМ-2026

14 июля 2026, 23:09 | Обновлено 14 июля 2026, 23:13
962
0
ФОТО. Кейс Месси? Франция должна играть вдесятером в 1/2 финала с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

14 июля проходит полуфинальный матч чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Испании – после первого тайма счет 1:0 в пользу Фурии Рохи благодаря реализованному пенальти Микеля Оярсабаля.

На 15-й минуте произошел опасный эпизод – Майкл Олисе в подкате влетел шипами в голеностоп капитана соперников Родри. Олисе не получил даже желтой карточки, а главный арбитр поединка – сальвадорец Иван Бартон – просто назначил штрафной.

Издание Arcivo VAR поставило под сомнение решение судьи не наказывать Олисе. Кроме того, эксперты смело заявили – это красная для Майкла.

«Трусость VAR в матче Франция — Испания. Олисе слишком поздно пошел в подкат и шипами врезался во внешнюю часть голеностопа Родри, вывернув ему ногу. Это прямая красная карточка. Этот эпизод явно поставил под угрозу физическую безопасность испанского игрока».

Сразу же можно вспомнить момент с участием Лионеля Месси в первом туре группового этапа ЧМ-2026 между Аргентиной и Алжиром (3:0), когда на 31-й мин Лео прямой ногой наступил сзади на икру Аисса Манди. Тогда польский судья Шимон Марциняк также не показал Месси даже горчичник.

Франция и Испания начали поединок в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. После первого тайма счет 1:0 в пользу испанцев.

ФОТО. Кейс Месси? Франция должна играть вдесятером в 1/2 финала с Испанией

По теме:
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста
ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?
сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу фото Майкл Олисе Родри удаление (красная карточка) Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Футбол | 14 июля 2026, 15:22 9
Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку

Главный тренер «Блау-Вайсс Линц» Михаэль Кельнер объяснил переход Антона Царенко

Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14 июля 2026, 02:46 21
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях

Промоутером Василия станет американская компания

Драма в Финляндии. В овертайме определен первый победитель пары Q1 ЛЧ
Футбол | 14.07.2026, 21:09
Драма в Финляндии. В овертайме определен первый победитель пары Q1 ЛЧ
Драма в Финляндии. В овертайме определен первый победитель пары Q1 ЛЧ
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14.07.2026, 08:32
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Футбол | 14.07.2026, 12:01
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
14.07.2026, 23:48 1
Футбол
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 28
Футбол
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 21
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем