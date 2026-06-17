17 июня сборная Аргентины на старте ЧМ-2026 разгромила Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.

Месси стал лучшим игроком поединка и оформил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, став лучшим бомбардиром в истории мундиаля наравне с Мирославом Клозе.

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Однако болельщики и эксперты в социальных сетях считают, что Лионель должен был быть удален с поля в середине первого тайма. На 31-й минуте Месси прямой ногой наступил сзади на икру Аисса Манди.

За этот эпизод Месси не получил даже желтой карточки. На тот момент Лео уже забил один гол, еще два он положил во второй 45-минутке.

Аргентина и Алжир в одном квартете J выступают вместе с командами Австрии и Иордании.

ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)