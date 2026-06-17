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Чемпионат мира
17 июня 2026, 09:01 | Обновлено 17 июня 2026, 09:14
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ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную

На 31-й минуте матча Аргентины и Алжира Лионель наступил прямой ногой на Аисса Манди

17 июня 2026, 09:01 | Обновлено 17 июня 2026, 09:14
503
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ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня сборная Аргентины на старте ЧМ-2026 разгромила Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.

Месси стал лучшим игроком поединка и оформил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, став лучшим бомбардиром в истории мундиаля наравне с Мирославом Клозе.

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Однако болельщики и эксперты в социальных сетях считают, что Лионель должен был быть удален с поля в середине первого тайма. На 31-й минуте Месси прямой ногой наступил сзади на икру Аисса Манди.

За этот эпизод Месси не получил даже желтой карточки. На тот момент Лео уже забил один гол, еще два он положил во второй 45-минутке.

Аргентина и Алжир в одном квартете J выступают вместе с командами Австрии и Иордании.

ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)

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Лионель Месси фото удаление (красная карточка) сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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