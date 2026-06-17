120 голов Месси за сборную Аргентины. В ворота каких сборных забивал Лео?

17 июня легендарный 38-летний аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик в ворота Алжира в матче 1-го тура ЧМ-2026, забив 118-й, 119-й и 120-й голы за национальную команду.

Больше всех от Месси пострадала сборная Боливии, которой Лео забил 11 мячей за все время. Солидное количество мячей Лео положил Эквадору и Венесуэле – 7.

Алжир не впервые пропустил от Месси. Всего у Лео пять голов против этой сборной.

Все 120 голов Месси за 200 матчей в составе Аргентины:

Боливия – 11

Эквадор, Венесуэла – 7

Уругвай – 6

Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир – 5

Мексика, Панама – 4

Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу – 3

Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия – 2

Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия – 1

За карьеру у Месси теперь 914 голов. 672 мяча он забил за Барселону, 90 – за Интер Майами, 32 – за ПСЖ.

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Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)