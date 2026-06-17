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Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:31 | Обновлено 17 июня 2026, 08:32
380
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120 голов Месси за сборную Аргентины. В ворота каких сборных забивал Лео?

Больше всего от легендарного аргентинца пострадала Боливия – 11 мячей

17 июня 2026, 08:31 | Обновлено 17 июня 2026, 08:32
380
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120 голов Месси за сборную Аргентины. В ворота каких сборных забивал Лео?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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17 июня легендарный 38-летний аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик в ворота Алжира в матче 1-го тура ЧМ-2026, забив 118-й, 119-й и 120-й голы за национальную команду.

Больше всех от Месси пострадала сборная Боливии, которой Лео забил 11 мячей за все время. Солидное количество мячей Лео положил Эквадору и Венесуэле – 7.

Алжир не впервые пропустил от Месси. Всего у Лео пять голов против этой сборной.

Все 120 голов Месси за 200 матчей в составе Аргентины:

  • Боливия – 11
  • Эквадор, Венесуэла – 7
  • Уругвай – 6
  • Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир – 5
  • Мексика, Панама – 4
  • Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу – 3
  • Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия – 2
  • Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия – 1

За карьеру у Месси теперь 914 голов. 672 мяча он забил за Барселону, 90 – за Интер Майами, 32 – за ПСЖ.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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я знаю, что многие люди, которые смотрят футбол, почему-то люто ненавидят Месси, считают, что ему давно надо было уходить с футбола, его время прошло ещё лет 10 назад, радуются от того, что ФИФА не вносит его в список претендентов на лучшего игрока года, включая туда игроков, некоторых почти не знают болельщики... Но Месси не обращает внимание на тявкание мосек из-под подворотен, профессионально делает свое дело назло тем, кто хочет чтобы он не выходил на поле...А его конкурент, который сейчас нервно смотрит на экран телика в Саудовской Аравии, не может понять - как такое вообще возможно....







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