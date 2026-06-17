Месси побил рекорд Роналду по голевым действиям за национальные сборные

38-летний аргентинец Лионель Месси стал игроком с наибольшим количеством голевых действий в истории футбола на уровне национальных сборных.

17 июня Месси провел 200 матч за сборную Аргентины – действующие победители мундиаля одолели Алжир со счетом 3:0 на старте ЧМ-2026, а сам Лео оформил хет-трик.

Теперь у Месси 120 голов и 61 ассист за национальную аргентинскую команду. Со 181 очком по системе гол + пас Лионель превзошел Криштиану Роналду, у которого за 228 поединков 143 гола и 37 результативных передач за сборную Португалии.

Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, сравняшись с Мирославом Клозе по этому показателю и став лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Аргентина и Алжир в одном квартете выступают с командами Австрии и Иордании.

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