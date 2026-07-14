Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?

Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро летом сменит клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, аргентинец заинтересовал миланский «Интер», который до этого вел переговоры с лондонцами по поводу Джеда Спенса. Журналист отмечает, что в настоящее время у «нерадзурри» есть некоторые сомнения относительно трансфера Ромеро из-за высоких финансовых затрат. Также за ситуацией наблюдает «Барселона».

В прошлом сезоне Кристиан забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 23 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.