Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?
«Интер» уже ведет переговоры о переходе футболиста
Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро летом сменит клуб.
Как сообщает Фабрицио Романо, аргентинец заинтересовал миланский «Интер», который до этого вел переговоры с лондонцами по поводу Джеда Спенса. Журналист отмечает, что в настоящее время у «нерадзурри» есть некоторые сомнения относительно трансфера Ромеро из-за высоких финансовых затрат. Также за ситуацией наблюдает «Барселона».
В прошлом сезоне Кристиан забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 23 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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