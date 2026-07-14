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  4. Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?
Англия
14 июля 2026, 23:22 |
279
0

Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?

«Интер» уже ведет переговоры о переходе футболиста

14 июля 2026, 23:22 |
279
0
Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро летом сменит клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, аргентинец заинтересовал миланский «Интер», который до этого вел переговоры с лондонцами по поводу Джеда Спенса. Журналист отмечает, что в настоящее время у «нерадзурри» есть некоторые сомнения относительно трансфера Ромеро из-за высоких финансовых затрат. Также за ситуацией наблюдает «Барселона».

В прошлом сезоне Кристиан забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 23 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Кристиан Ромеро Тоттенхэм Интер Милан чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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