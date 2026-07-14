Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Много шума». В клубе АПЛ прокомментировали рекордное подписание
Англия
14 июля 2026, 18:48 |
384
0

«Много шума». В клубе АПЛ прокомментировали рекордное подписание

Фабиан Хюрцелер доволен трансфером Луки Вушковича

14 июля 2026, 18:48 |
384
0
«Много шума». В клубе АПЛ прокомментировали рекордное подписание
ФК Брайтон. Лука Вушкович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал рекордный трансфер хорватского центрального защитника Луки Вушковича из лондонского «Тоттенхэма»:

«Лука отлично начал свою карьеру — мы внимательно следили за этим. В прошлом сезоне он продемонстрировал, что может играть на очень высоком уровне, и мы хотим помочь ему раскрыть этот потенциал в нашей команде.

Вокруг прихода Луки к нам было много шума, но он все еще молодой парень, которому понадобится время, чтобы адаптироваться к требованиям игры за «Брайтон» в Премьер-лиге. Однако мы уверены, что он с этим справится».

В сезоне 2025/26 Лука Вушкович провел 30 матчей на клубном уровне, забив 6 голов и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

По теме:
Карл ДАРЛОУ: «Почему я выбрал МЮ? Думаю, это очевидно»
Андрей САНТОС: «Я могу многому научиться у Фернандеша»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и МЮ Эррера будет играть в 3-й лиге Испании
Фабиан Хюрцелер Тоттенхэм трансферы Брайтон трансферы АПЛ Лука Вушкович
Дмитрий Вус Источник: ФК Брайтон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Футбол | 14 июля 2026, 12:01 21
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ

Месси вылетит, а его палачом станет Кейн

Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 14 июля 2026, 10:17 12
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры

Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»

Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Футбол | 14.07.2026, 09:19
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Футбол | 14.07.2026, 15:22
Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Футбол | 14.07.2026, 18:29
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 28
Футбол
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
13.07.2026, 07:07 9
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 21
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем