«Много шума». В клубе АПЛ прокомментировали рекордное подписание

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал рекордный трансфер хорватского центрального защитника Луки Вушковича из лондонского «Тоттенхэма»:

«Лука отлично начал свою карьеру — мы внимательно следили за этим. В прошлом сезоне он продемонстрировал, что может играть на очень высоком уровне, и мы хотим помочь ему раскрыть этот потенциал в нашей команде.

Вокруг прихода Луки к нам было много шума, но он все еще молодой парень, которому понадобится время, чтобы адаптироваться к требованиям игры за «Брайтон» в Премьер-лиге. Однако мы уверены, что он с этим справится».

В сезоне 2025/26 Лука Вушкович провел 30 матчей на клубном уровне, забив 6 голов и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.