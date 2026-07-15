Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего

Турецкий «Галатасарай» достиг договоренности с киевским «Динамо» о трансфере нападающего Матвея Пономаренко.

По информации турецкого журналиста Юнуса Акбаба, стороны согласовали переход 19-летнего форварда, а официальное подтверждение сделки ожидается после урегулирования финансовых деталей и условий личного контракта.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.