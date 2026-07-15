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  4. Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 07:15 |
1735
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Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего

Матвей Пономаренко переедет в Турцию

15 июля 2026, 07:15 |
1735
2 Comments
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» достиг договоренности с киевским «Динамо» о трансфере нападающего Матвея Пономаренко.

По информации турецкого журналиста Юнуса Акбаба, стороны согласовали переход 19-летнего форварда, а официальное подтверждение сделки ожидается после урегулирования финансовых деталей и условий личного контракта.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу зарплаты трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Дімон там вчора порно легалізували, може краще щось нове спробуй, податки будуть йти в Україну, ти відкриєшь для себе нову сторінку. Необов'язково йти актором, оглядачем.
Там теж можно стартувати зі словами "все вирішено", "угода досягнута"
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В Туреччині є свій Олійченко. Акбаба.
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