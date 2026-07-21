Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета

«Галатасарай» достиг договоренности с киевским «Динамо» и нападающим Матвеем Пономаренко относительно его перехода.

По информации источника, стороны согласовали все условия сделки. Турецкий клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду 20-летнего нападающего.

Также контракт будет предусматривать обязательный выкуп. Если Пономаренко проведет не менее 20 матчей в составе «Галатасарая», турецкий клуб будет обязан активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.