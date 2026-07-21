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  4. Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 07:32 |
4894
4

Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета

В Турции отправляют футболиста в «Галатасарай»

21 июля 2026, 07:32 |
4894
4 Comments
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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«Галатасарай» достиг договоренности с киевским «Динамо» и нападающим Матвеем Пономаренко относительно его перехода.

По информации источника, стороны согласовали все условия сделки. Турецкий клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду 20-летнего нападающего.

Также контракт будет предусматривать обязательный выкуп. Если Пономаренко проведет не менее 20 матчей в составе «Галатасарая», турецкий клуб будет обязан активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу зарплаты трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Він туди не переходить , бо любить дуже  сало українське
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+1
Всё. Свинина под запретом.
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+1
проведе 10-15 матчів і сяде на лавку, щоб не викуповувати. Хіба буде демонструвати вражаючу результативність....
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-1
Та кому здался ваш кнур ментовской
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-2
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