Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
В Турции отправляют футболиста в «Галатасарай»
«Галатасарай» достиг договоренности с киевским «Динамо» и нападающим Матвеем Пономаренко относительно его перехода.
По информации источника, стороны согласовали все условия сделки. Турецкий клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду 20-летнего нападающего.
Также контракт будет предусматривать обязательный выкуп. Если Пономаренко проведет не менее 20 матчей в составе «Галатасарая», турецкий клуб будет обязан активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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