Чемпионат мира14 июля 2026, 21:43 | Обновлено 14 июля 2026, 21:44
459
0
Николай МОРОЗЮК: «Эта команда выглядит непобедимой машиной»
Бывший защитник сборной Украины будет болеть за Францию в игре с Испанией
14 июля 2026, 21:43 | Обновлено 14 июля 2026, 21:44
459
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании:
«Я буду болеть за Францию. Еще с первых матчей влюбился в эту команду. Только Франция. Не знаю, но на данный момент они для меня выглядят какой-то непобедимой машиной».
Матч Франция – Испания состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2026, 10:17 12
Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»
Футбол | 14 июля 2026, 21:13 0
Стенио Толедо перебрался из Львова в «Модену»
Футбол | 14.07.2026, 14:21
Футбол | 14.07.2026, 06:02
Футбол | 14.07.2026, 09:19
Комментарии 0
Популярные новости
13.07.2026, 10:50 28
13.07.2026, 07:02
13.07.2026, 07:07 9
13.07.2026, 09:32 6
13.07.2026, 10:26 8
14.07.2026, 08:32 31
14.07.2026, 05:02 4
13.07.2026, 09:42 5