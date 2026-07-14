Николай МОРОЗЮК: «Эта команда выглядит непобедимой машиной»

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании:

«Я буду болеть за Францию. Еще с первых матчей влюбился в эту команду. Только Франция. Не знаю, но на данный момент они для меня выглядят какой-то непобедимой машиной».

Матч Франция – Испания состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.