Жуан МАШАДУ: «Нужно быть агрессивным в хорошем смысле»
Португальский защитник прокомментировал переход в Кривбасс
Португальский защитник Жуан Машаду прокомментировал свой переход в криворожский «Кривбасс».
– Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш футбольный путь?
– Я начал заниматься футболом в академии «Домингос Деспортиво де Савио» в Лиссабоне. Затем перешел в «Белененсеш», после чего учился в академии «Бенфики», а впоследствии вернулся в «Белененсеш».
– На какой позиции вы чувствуете себя наиболее комфортно?
– Моя любимая позиция – правый защитник.
– Какие качества, по вашему мнению, являются самыми важными для современного футболиста?
– В футболе для меня самое важное – менталитет. Нужно быть агрессивным в хорошем смысле, стойким и никогда не сдаваться. Именно это я считаю главным качеством футболиста.
– Почему вы решили перейти именно в «Кривбасс»?
– Переход в «Кривбасс» – отличная возможность для меня. Здесь созданы хорошие условия для тренировок, развития и профессионального роста. Именно этого я и стремлюсь – прогрессировать и становиться сильнее.
– Какие личные цели вы ставите перед собой на новый сезон?
– Моя главная цель – как можно больше играть и постоянно совершенствоваться.
– Как проходит ваша адаптация в новой команде?
– Адаптация проходит очень хорошо. В команде меня прекрасно приняли, здесь работают хорошие люди, все очень приветливые и помогают освоиться. Уже познакомился почти со всеми ребятами.
– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?
– Моим кумиром ещё с детства был и остаётся Криштиану Роналду.
– Какой матч в карьере считаете лучшим?
– Для меня это всегда следующая игра. Именно она является самой важной.
– Какой момент в карьере запомнился больше всего?
– Если говорить о самом запоминающемся моменте, то это первый гол в профессиональном футболе. В прошлом сезоне я забил «Академике» в выездном матче чемпионата Португалии, и этот гол навсегда останется особенным для меня.
– Как ты обычно готовишься к матчам?
– К каждому матчу готовлюсь одинаково. Для меня все игры важны. Стараюсь правильно питаться, пить достаточно воды и хорошо отдыхать.
– Что для тебя самое главное в футболе?
– Самое главное – побеждать. Именно ради побед мы выходим на поле.
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