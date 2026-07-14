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  4. Жуан МАШАДУ: «Нужно быть агрессивным в хорошем смысле»
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:00
189
0

Жуан МАШАДУ: «Нужно быть агрессивным в хорошем смысле»

Португальский защитник прокомментировал переход в Кривбасс

14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:00
189
0
Жуан МАШАДУ: «Нужно быть агрессивным в хорошем смысле»
ФК Кривбасс. Жуан Машаду
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Португальский защитник Жуан Машаду прокомментировал свой переход в криворожский «Кривбасс».

– Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш футбольный путь?

– Я начал заниматься футболом в академии «Домингос Деспортиво де Савио» в Лиссабоне. Затем перешел в «Белененсеш», после чего учился в академии «Бенфики», а впоследствии вернулся в «Белененсеш».

– На какой позиции вы чувствуете себя наиболее комфортно?

– Моя любимая позиция – правый защитник.

– Какие качества, по вашему мнению, являются самыми важными для современного футболиста?

– В футболе для меня самое важное – менталитет. Нужно быть агрессивным в хорошем смысле, стойким и никогда не сдаваться. Именно это я считаю главным качеством футболиста.

– Почему вы решили перейти именно в «Кривбасс»?

– Переход в «Кривбасс» – отличная возможность для меня. Здесь созданы хорошие условия для тренировок, развития и профессионального роста. Именно этого я и стремлюсь – прогрессировать и становиться сильнее.

– Какие личные цели вы ставите перед собой на новый сезон?

– Моя главная цель – как можно больше играть и постоянно совершенствоваться.

– Как проходит ваша адаптация в новой команде?

– Адаптация проходит очень хорошо. В команде меня прекрасно приняли, здесь работают хорошие люди, все очень приветливые и помогают освоиться. Уже познакомился почти со всеми ребятами.

– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?

– Моим кумиром ещё с детства был и остаётся Криштиану Роналду.

– Какой матч в карьере считаете лучшим?

– Для меня это всегда следующая игра. Именно она является самой важной.

– Какой момент в карьере запомнился больше всего?

– Если говорить о самом запоминающемся моменте, то это первый гол в профессиональном футболе. В прошлом сезоне я забил «Академике» в выездном матче чемпионата Португалии, и этот гол навсегда останется особенным для меня.

– Как ты обычно готовишься к матчам?

– К каждому матчу готовлюсь одинаково. Для меня все игры важны. Стараюсь правильно питаться, пить достаточно воды и хорошо отдыхать.

– Что для тебя самое главное в футболе?

– Самое главное – побеждать. Именно ради побед мы выходим на поле.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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