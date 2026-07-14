Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ
Нападающий превзойдет в полуфинале мундиаля достижение Уго Льориса
27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе станет рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Полуфинальный матч ЧМ-2026 против Испании станет для нападающего 21-м на чемпионатах мира.
Предыдущим рекордом сборной Франции были 20 матчей Уго Льориса.
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за французскую сборную на мировых первенствах.
Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учётом матча Франция – Испания):
- 21 – Килиан Мбаппе
- 20 – Уго Льорис
- 19 – Антуан Гризманн
- 18 – Рафаэль Варан
- 18 – Оливье Жиру
- 18 – Усман Дембеле
- 17 – Тьерри Анри
- 17 – Фабьен Бартез
- 16 – Лилиан Тюрам
- 15 – Максим Босси
🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT CE SOIR LE JOUEUR FRANÇAIS LE PLUS CAPÉ EN COUPE DU MONDE !!! 🌎— Actu Foot (@ActuFoot_) July 14, 2026
🥇 KYLIAN MBAPPÉ - 21 MATCHES 🆕
🥈 Hugo Lloris - 20 matches
🥉 Antoine Griezmann - 19 matches
4️⃣ Olivier Giroud - 18 matches
4️⃣ Raphaël Varane - 18 matches pic.twitter.com/X5InypOwOO
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