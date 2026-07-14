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  4. Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ
Чемпионат мира
14 июля 2026, 20:42 |
187
0

Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ

Нападающий превзойдет в полуфинале мундиаля достижение Уго Льориса

14 июля 2026, 20:42 |
187
0
Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе станет рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 против Испании станет для нападающего 21-м на чемпионатах мира.

Предыдущим рекордом сборной Франции были 20 матчей Уго Льориса.

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за французскую сборную на мировых первенствах.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учётом матча Франция – Испания):

  • 21 – Килиан Мбаппе
  • 20 – Уго Льорис
  • 19 – Антуан Гризманн
  • 18 – Рафаэль Варан
  • 18 – Оливье Жиру
  • 18 – Усман Дембеле
  • 17 – Тьерри Анри
  • 17 – Фабьен Бартез
  • 16 – Лилиан Тюрам
  • 15 – Максим Босси
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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Уго Льорис рейтинг статистика рекорд ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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