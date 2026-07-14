Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ

27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе станет рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 против Испании станет для нападающего 21-м на чемпионатах мира.

Предыдущим рекордом сборной Франции были 20 матчей Уго Льориса.

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за французскую сборную на мировых первенствах.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учётом матча Франция – Испания):

21 – Килиан Мбаппе

20 – Уго Льорис

19 – Антуан Гризманн

18 – Рафаэль Варан

18 – Оливье Жиру

18 – Усман Дембеле

17 – Тьерри Анри

17 – Фабьен Бартез

16 – Лилиан Тюрам

15 – Максим Босси