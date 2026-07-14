Боатенг рассказал, как Месси принимал решения о трансферах в Барселоне

Бывший игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как договаривался о своем переходе в каталонский клуб.

«Когда я уже почти подписал контракт с «Барселоной», президент, правление и спортивный директор уже одобрили эту сделку. Но потом они сказали мне подождать до завтра, потому что еще должны были спросить у Лионеля Месси, нравлюсь ли я ему. Я вернулся в свой отель и не мог заснуть», – сказал он.