Испания14 июля 2026, 22:19 | Обновлено 14 июля 2026, 22:27
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Боатенг рассказал, как Месси принимал решения о трансферах в Барселоне
Новички каталонцев должны были понравиться аргентинцу
14 июля 2026, 22:19 | Обновлено 14 июля 2026, 22:27
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Бывший игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как договаривался о своем переходе в каталонский клуб.
«Когда я уже почти подписал контракт с «Барселоной», президент, правление и спортивный директор уже одобрили эту сделку. Но потом они сказали мне подождать до завтра, потому что еще должны были спросить у Лионеля Месси, нравлюсь ли я ему. Я вернулся в свой отель и не мог заснуть», – сказал он.
Боатенг выступал за «Барселону» на правах аренды в 2019 году. В составе первой команды «блаугранас» он провел три матча.
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