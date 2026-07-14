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Испания
14 июля 2026, 22:19 | Обновлено 14 июля 2026, 22:27
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Боатенг рассказал, как Месси принимал решения о трансферах в Барселоне

Новички каталонцев должны были понравиться аргентинцу

14 июля 2026, 22:19 | Обновлено 14 июля 2026, 22:27
190
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Боатенг рассказал, как Месси принимал решения о трансферах в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Боатенг
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Бывший игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как договаривался о своем переходе в каталонский клуб.

«Когда я уже почти подписал контракт с «Барселоной», президент, правление и спортивный директор уже одобрили эту сделку. Но потом они сказали мне подождать до завтра, потому что еще должны были спросить у Лионеля Месси, нравлюсь ли я ему. Я вернулся в свой отель и не мог заснуть», – сказал он.

Боатенг выступал за «Барселону» на правах аренды в 2019 году. В составе первой команды «блаугранас» он провел три матча.

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Кевин-Принс Боатенг Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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