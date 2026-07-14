Франция – Испания. Мбаппе vs Ямаль: названы составы на матч 1/2 финала ЧМ
Встреча команд Дешама и де ла Фуэнте начнется 14 июля в 22:00 по Киеву в Арлингтоне
14 июля сборные Франции и Испании проведут матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Перед стартом суперпоединка наставники команд – Дидье Дешам и Луис де ла Фуэнте соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В нападении у французов выйдут Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле и Брэдли Баркола. В атаке у испанцев с первых минут сыграют Ламин Ямаль, Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.
Встреча Франции и Испании начнется в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.
Победитель противостояния в финале ЧМ-2026 сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.
Стартовые составы на матч Франция – Испания:
Испания: Симон, Кукурелья, Кубарси, Лапорт, Порро, Родри, Руиз, Ольмо, Баэна, Оярсабаль, Ямаль
Франция: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Баркола, Дембеле, Мбаппе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может зарабатывать в Турции два миллиона евро
Известный тренер похвалил Мбаппе