Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Испания. Мбаппе vs Ямаль: названы составы на матч 1/2 финала ЧМ
Чемпионат мира
14 июля 2026, 20:30 | Обновлено 14 июля 2026, 20:32
785
0

Франция – Испания. Мбаппе vs Ямаль: названы составы на матч 1/2 финала ЧМ

Встреча команд Дешама и де ла Фуэнте начнется 14 июля в 22:00 по Киеву в Арлингтоне

14 июля 2026, 20:30 | Обновлено 14 июля 2026, 20:32
785
0
Франция – Испания. Мбаппе vs Ямаль: названы составы на матч 1/2 финала ЧМ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

14 июля сборные Франции и Испании проведут матч 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом суперпоединка наставники команд – Дидье Дешам и Луис де ла Фуэнте соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нападении у французов выйдут Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле и Брэдли Баркола. В атаке у испанцев с первых минут сыграют Ламин Ямаль, Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.

Встреча Франции и Испании начнется в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Победитель противостояния в финале ЧМ-2026 сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

Стартовые составы на матч Франция – Испания:

Испания: Симон, Кукурелья, Кубарси, Лапорт, Порро, Родри, Руиз, Ольмо, Баэна, Оярсабаль, Ямаль

Франция: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Баркола, Дембеле, Мбаппе

По теме:
Мбаппе – новый рекордсмен Франции по количеству сыгранных матчей на ЧМ
ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкий пост перед матчем с Францией
Килиан МБАППЕ: «Я обязательно припомню Ямалю эти слова после матча»
Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте Дидье Дешам стартовые составы сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14 июля 2026, 08:32 24
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение

Украинец может зарабатывать в Турции два миллиона евро

Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Футбол | 14 июля 2026, 07:42 5
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»

Известный тренер похвалил Мбаппе

Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Футбол | 14.07.2026, 18:29
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Второе поражение за день. Полесье всухую уступило чешской Виктории Пльзень
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Футбол | 14.07.2026, 15:48
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Футбол | 14.07.2026, 09:19
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 6
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 60
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
13.07.2026, 07:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем