ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал бывшего защитника Униона

Римский «Лацио» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Данильо Духи.

Отмечается, что контракт между клубом и 28-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно Данильо Духи покинул берлинский «Унион».

В сезоне 2025/26 Данильо Духи провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее «Лацио» продал Марио Хилу в «Милан».