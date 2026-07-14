ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал бывшего защитника Униона
Данильо Духи сменил клубную прописку
Римский «Лацио» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Данильо Духи.
Отмечается, что контракт между клубом и 28-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.
Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно Данильо Духи покинул берлинский «Унион».
В сезоне 2025/26 Данильо Духи провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
Ранее «Лацио» продал Марио Хилу в «Милан».
Benvenuto, Danilho 🫢#WelcomeDoekhi#AvantiLazio pic.twitter.com/KqjZY8DY52— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 14, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды в спарринге обменялись забитыми голами
Царенко перейдет в «Блау-Вайс»