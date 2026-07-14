Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал бывшего защитника Униона
Италия
14 июля 2026, 19:47 | Обновлено 14 июля 2026, 20:01
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал бывшего защитника Униона

Данильо Духи сменил клубную прописку

14 июля 2026, 19:47 | Обновлено 14 июля 2026, 20:01
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал бывшего защитника Униона
ФК Лацио. Данильо Духи
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Римский «Лацио» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Данильо Духи.

Отмечается, что контракт между клубом и 28-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно Данильо Духи покинул берлинский «Унион».

В сезоне 2025/26 Данильо Духи провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее «Лацио» продал Марио Хилу в «Милан».

По теме:
Юри ТИЛЕМАНС: «Трудно описать, насколько я горжусь этим»
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
«Исключительный игрок». В Англии ожидают трансфер Забарного в Ливерпуль
Лацио Унион Берлин свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Лацио
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег в товарищеском матче разошелся миром с клубом Виктория Сумы
Футбол | 14 июля 2026, 18:10 0
Левый Берег в товарищеском матче разошелся миром с клубом Виктория Сумы
Левый Берег в товарищеском матче разошелся миром с клубом Виктория Сумы

Команды в спарринге обменялись забитыми голами

Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футбол | 14 июля 2026, 09:46 6
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь

Царенко перейдет в «Блау-Вайс»

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Футбол | 14.07.2026, 14:21
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 14.07.2026, 10:17
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 60
Футбол
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
13.07.2026, 13:14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 28
Футбол
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 6
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем