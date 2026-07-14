ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкий пост перед матчем с Францией
Испанец потроллил французов
19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал провокационный пост в своём Instagram за несколько часов до начала полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции.
Испанец разместил в сторис скриншот трансляции прошлогоднего матча против «Ле Бле», на котором он празднует пятый гол в ворота французов, сидя на рекламном щите. На тот момент испанцы вели 5:1, а Ламин уже успел оформить дубль. Впрочем, впоследствии Франция забила ещё три мяча, и матч завершился со счётом 5:4.
Сборная Испании сыграет против сборной Франции во вторник вечером, 14 июля. Начало матча – в 22:00.
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