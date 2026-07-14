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  4. ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкий пост перед матчем с Францией
Чемпионат мира
14 июля 2026, 20:05 |
1241
3

ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкий пост перед матчем с Францией

Испанец потроллил французов

14 июля 2026, 20:05 |
1241
3 Comments
ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкий пост перед матчем с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал провокационный пост в своём Instagram за несколько часов до начала полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции.

Испанец разместил в сторис скриншот трансляции прошлогоднего матча против «Ле Бле», на котором он празднует пятый гол в ворота французов, сидя на рекламном щите. На тот момент испанцы вели 5:1, а Ламин уже успел оформить дубль. Впрочем, впоследствии Франция забила ещё три мяча, и матч завершился со счётом 5:4.

Сборная Испании сыграет против сборной Франции во вторник вечером, 14 июля. Начало матча – в 22:00.

Instagram

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Лига наций
Андрей Плыгун Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Даремно він це зробив. Історія молодого таланта нічого не вчить? Вже повийобувся перед Реалом, Португалією перед ЛН, тепер знову…
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+2
дурнык... сам себя загнал в угол этим
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+1
коли це макакеня починає вийобуватись - його команда пудово програє, Барчелуна не дасть збрехати)...дивіться уважно матч сьогодні))
нема в теперішній Іспанії капітанів калібру Рамоса чи Пуйоля щоб повитирали цьою невдалою шваброю трохи підлогу в роздягальні...
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