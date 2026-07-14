Экс-игрок сборной Украины: «Полуфиналы ЧМ будут результативными»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Лисицкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинальные поединки ЧМ по футболу, который завершается в США, Канаде и Мексике.

«Склоняюсь к тому, что матчи ½ финала будут результативными и болельщики останутся довольны. В сегодняшнем противостоянии Франция – Испания не будет такого голепада, как в 2017 году в Лиге чемпионов между грандами этих стран – ПСЖ и «Барселоной», но думаю, что три забитых мяча увидим.

В финал пробьются подопечные Дидье Дешама, для которого это будут последние матчи у руля «синих». Это послужит для французских футболистов дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и порадовать своего наставника.

А вот на следующий день в поединке Англия – Аргентина будет результативной ничьей и все решится в серии послематчевых пенальти. В этой футбольной лотерее счастливый билет достанется британцам», – сказал Виталий.