Экс-игрок сборной Украины: «Полуфиналы ЧМ будут результативными»
Лисицкий надеется, что за чемпионский титул поспорят французы и англичане
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Лисицкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинальные поединки ЧМ по футболу, который завершается в США, Канаде и Мексике.
«Склоняюсь к тому, что матчи ½ финала будут результативными и болельщики останутся довольны. В сегодняшнем противостоянии Франция – Испания не будет такого голепада, как в 2017 году в Лиге чемпионов между грандами этих стран – ПСЖ и «Барселоной», но думаю, что три забитых мяча увидим.
В финал пробьются подопечные Дидье Дешама, для которого это будут последние матчи у руля «синих». Это послужит для французских футболистов дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и порадовать своего наставника.
А вот на следующий день в поединке Англия – Аргентина будет результативной ничьей и все решится в серии послематчевых пенальти. В этой футбольной лотерее счастливый билет достанется британцам», – сказал Виталий.
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