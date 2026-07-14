14 июля на Сконто пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рига встретится с Арарат-Арменией. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Рига

Команда была основана только в 2014-м году. Но сейчас у нее статус одного из местных флагманов. Сначала под руководством Виктора Скрипника получилось последовательно выиграть три чемпионства в 2018-2020 годах. Потом, правда, был спад: четвертое место, и трижды второе. И только в прошлом сезоне спор у РФШ получилось выиграть, заняв снова первую строчку.

Как и в 2025-м, сейчас снова два столичных гранда оторвались ото всех остальных и ведут спор за право взять очередное чемпионство. И на данный момент действующий обладатель титула уступает, пусть и с минимальной разницей: после 22 туров он набрал 55 очков, а у соседа на одно больше. Так что фактически вся борьба еще впереди между данными оппонентами, и, возможно, фактор еврокубков станет решающим.

Арарат-Армения

Клуб даже еще моложе, чем его оппонент по еврокубкам - он был основан менее десятилетия назад, и стартовал в национальном первенстве только в 2017/2018. А в следующем сезоне уже взял дебютный титул, который получилось защитить. Потом, как и у латышей, была пауза, падали даже на пятое место, а потом чередовали бронзу и серебро, за пять лет взяв лишь один трофей, и то в кубке. И лишь в прошлом сезоне, опередив на четыре очка Ноа, вышло стать победителем Премьер-Лиги.

Казалось, армяне будут аутсайдерами пары: для них был только первый официальный матч после долгой паузы, тогда как соперник на ходу и показывал хорошие результаты. Но в Ереване получилось все-таки дожать соперника во втором тайме, забив дважды, на 63-й и 86-й минуте и обеспечив себе комфортнейший гандикап - теперь даже можно проиграть, если минимально.

Статистика личных встреч

В прошлый вторник клубы провели первый очный поединок.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.65 для Риги и 4.50 для Арарата. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы допускают реванш хозяев поля. Но в любом случае тут не ждем обилия голов - ставим на тотал меньше 2,5 (коэффициент - 1,75).