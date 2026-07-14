14 июля на Варе Арена пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором КуПС встретится с Вардаром. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

КуПС

Команда и раньше периодически была на виду и брала трофеи. И явно снова находится на подъеме. Даже в прошлом розыгрыше Лиги конференций финны ухитрились выйти в плей-офф, пусть даже там в феврале сразу проиграли Леху. Ну, а на внутренней арене в 2024-м году, после пятилетней паузы, удалось вернуть себе титул. А потом, в следующем розыгрыше, удержать первое место в Вейккауслиге.

В нынешнем чемпионате, а он традиционно стартовал еще с начала весны, пока что не удается уйти в отрыв. Достаточно сказать, что после 15 туров поровну, по 30 очков, было у клуба из Куопио и Интера из Турку, да и Оулу продолжал оставаться рядом. И сейчас, разгар борьбы за первенство на национальном уровне, прибавляются еврокубки.

Вардар

Клуб во времена единой Югославии был даже не на вторых ролях, а в густой тени. Впрочем, в 1961-м аутсадер сенсационно выиграл кубок! Да и в 80-е пару раз принимал участие в еврокубках. Вот в независимой Северной Македонии это один из грандов. Да, был немалый явно неудачный отрезок в этом десятилетии. Но все же весной удалось вернуться наконец-то на первое место - и таким образом оформить двенадцатый такой трофей.

Это и отправило снова в Лигу чемпионов. Но, кажется, там не получится задержаться. Первый же, причем домашний, поединок отбора был проигран - пропустили что в раздевалку, что сразу после завершения перерыва, и так ничем и не ответив, кроме пары желтых Босанчича с интервалом в несколько минут.

Статистика личных встреч

Север против юга континента - только во вторник эти их представители сыграли впервые между собой.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.42 для КуПСа и 6.00 для Вардара. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не верят, что у македонян получится хотя бы частично возродить тут интригу. В таких условиях, финны, что еще и играют дома на фона постоянной игровой практики, снова обыграют этого соперника с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).