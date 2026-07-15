Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика назвала Реалу сумму трансфера Трубина
Другие новости
15 июля 2026, 09:32 | Обновлено 15 июля 2026, 09:37
2677
2

Бенфика назвала Реалу сумму трансфера Трубина

Вратарь может перейти в «королевский клуб» за 20 млн евро

15 июля 2026, 09:32 | Обновлено 15 июля 2026, 09:37
2677
2 Comments
Бенфика назвала Реалу сумму трансфера Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже во время летнего трансферного окна.

По информации португальских СМИ, вратарь находится в сфере интересов мадридского «Реала», который рассматривает его в качестве возможной замены Андрея Лунина, если тот покинет клуб этим летом.

Дополнительным фактором называют присутствие во главе «сливочных» Жозе Моуриньо, который уже работал с Трубиным в «Бенфике».

Сообщается, что «Бенфика» не исключает продажи 24-летнего вратаря, но готова начать переговоры только в случае предложения в размере 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Трубин провел 50 матчей за португальский клуб, а его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2028 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб в Казахстане
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Жуан МАШАДУ: «Нужно быть агрессивным в хорошем смысле»
Бенфика трансферы Жозе Моуриньо Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Футбол | 15 июля 2026, 08:32 0
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро

Клуб отклонил предложение «Аякса» по Пономаренко

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15 июля 2026, 00:49 12
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Футбол | 15.07.2026, 06:55
Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Футбол | 14.07.2026, 09:19
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
З 40 до 20 млн. Трубін нах то треба та щей полірувати лавку 
Ответить
+3
Ахах  , а вони напевно не знають що Лунтік залишить лаву запасних Реалі тільки у випадку своєї смерті.. )
Ответить
+2
Популярные новости
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 12
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 12
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем