Бенфика назвала Реалу сумму трансфера Трубина

Украинский голкипер Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже во время летнего трансферного окна.

По информации португальских СМИ, вратарь находится в сфере интересов мадридского «Реала», который рассматривает его в качестве возможной замены Андрея Лунина, если тот покинет клуб этим летом.

Дополнительным фактором называют присутствие во главе «сливочных» Жозе Моуриньо, который уже работал с Трубиным в «Бенфике».

Сообщается, что «Бенфика» не исключает продажи 24-летнего вратаря, но готова начать переговоры только в случае предложения в размере 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Трубин провел 50 матчей за португальский клуб, а его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2028 года.