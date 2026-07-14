Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета

Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в качестве одного из кандидатов на долгосрочную замену Тибо Куртуа.

По информации британского журналиста Сэма Коэна, руководство «сливочных» обеспокоено частыми травмами бельгийского голкипера, из-за чего клуб уже начал оценивать возможные варианты на будущее.

Сообщается, что Трубин входит в число вратарей, за которыми внимательно следят в Мадриде.

Также источники, близкие к «Бенфике», отмечают, что украинец поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо, а тренер вратарей португальского клуба хорошо знает возможности 23-летнего голкипера.