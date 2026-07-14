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  4. Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Испания
14 июля 2026, 06:51 |
14310
15

Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета

Трубин может перейти в «королевский клуб»

14 июля 2026, 06:51 |
14310
15 Comments
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в качестве одного из кандидатов на долгосрочную замену Тибо Куртуа.

По информации британского журналиста Сэма Коэна, руководство «сливочных» обеспокоено частыми травмами бельгийского голкипера, из-за чего клуб уже начал оценивать возможные варианты на будущее.

Сообщается, что Трубин входит в число вратарей, за которыми внимательно следят в Мадриде.

Также источники, близкие к «Бенфике», отмечают, что украинец поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо, а тренер вратарей португальского клуба хорошо знает возможности 23-летнего голкипера.

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Анатолий Трубин Жозе Моуриньо трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Бенфика
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 15
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Шок_Сенсація_Спорт.юа
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+6
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олійченко потужно перднув в борошно.. мудрика треба купувати)))
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+5
Фейк. Мауриньо ненавидит украинцев по национальному признаку.
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+5
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Куди вже "зірці" збірної України до зірки-"журналіста" спорт.уа олійченко...😁😁😁
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+1
Олійченко)))
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+1
Припиніть булінг журналіста Олійченка!
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0
Так подумав по заголовку хто це зірка. Хіба Циганков і Пономаренко. Забарний уже перейшов і щось не дуже.
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0
Так сто раз писали, що Моур незадоволений рівнем гри Трубіна. І хоче спекатись його. Хоча по факту, отому що сто раз писали, я не вірив. А от цій новині - якби сенс є. Якби не Трубін, Бенфіка очок так на 10 точно б менше набрала. Тому….
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0
Головне щоб туди Мотя з ПСЖ не перейшла.. Ото буде ситуацiя.. 
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0
Ну раз ви клюнули заклікали і закоментували це чергове олійченкове лайно, значить він не дарма їсть свій хліб з маслом. 
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-1
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