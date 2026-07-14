Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА назревает бунт против главы ФИФА Инфантино. Кто может его заменить?
Чемпионат мира
14 июля 2026, 17:10 | Обновлено 14 июля 2026, 17:12
918
0

В УЕФА назревает бунт против главы ФИФА Инфантино. Кто может его заменить?

Все больше функционеров хотят сменить главу ФИФА

14 июля 2026, 17:10 | Обновлено 14 июля 2026, 17:12
918
0
В УЕФА назревает бунт против главы ФИФА Инфантино. Кто может его заменить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В УЕФА растет недовольство главой ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает известный британский журналист Бен Джейкобс, всё больше представителей европейского футбола хотят смены руководства ФИФА. На функционеров из УЕФА сильно повлиял скандал на ЧМ-2026, где ФИФА по звонку президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

Отмечается, что в конфедерации назревает желание выдвинуть собственного кандидата на следующих выборах главы ФИФА. Президент УЕФА Александр Чеферин не планирует баллотироваться. Другим потенциальным кандидатом мог бы стать президент ПСЖ и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Насер Аль-Хелаифи, однако этот вариант журналист называет маловероятным. В настоящее время некоторые представители УЕФА активно поддерживают выдвижение на этот пост владельца «Легии», польского юриста и предпринимателя Дариуша Миодуски.

По теме:
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
ФИФА сделала выбор. Англия – Аргентина: названа судейская бригада
Динамо узнало, кто будет судить ответный матч против Университати
УЕФА ФИФА Джанни Инфантино Александер Чеферин Нассер Аль-Хелаифи Фоларин Балогун
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Футбол | 14 июля 2026, 07:42 5
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»

Известный тренер похвалил Мбаппе

Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футбол | 14 июля 2026, 09:46 6
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь

Царенко перейдет в «Блау-Вайс»

Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Футбол | 14.07.2026, 15:48
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Футбол | 14.07.2026, 12:41
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Пономаренко определился со своим будущим и сообщил об этом Динамо
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 8
Футбол
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 13
Теннис
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 59
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 3
Бокс
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем