В УЕФА назревает бунт против главы ФИФА Инфантино. Кто может его заменить?

В УЕФА растет недовольство главой ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает известный британский журналист Бен Джейкобс, всё больше представителей европейского футбола хотят смены руководства ФИФА. На функционеров из УЕФА сильно повлиял скандал на ЧМ-2026, где ФИФА по звонку президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

Отмечается, что в конфедерации назревает желание выдвинуть собственного кандидата на следующих выборах главы ФИФА. Президент УЕФА Александр Чеферин не планирует баллотироваться. Другим потенциальным кандидатом мог бы стать президент ПСЖ и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Насер Аль-Хелаифи, однако этот вариант журналист называет маловероятным. В настоящее время некоторые представители УЕФА активно поддерживают выдвижение на этот пост владельца «Легии», польского юриста и предпринимателя Дариуша Миодуски.