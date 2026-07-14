Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
УЕФА не в восторге от идеи
ФИФА официально подтвердила желание расширить чемпионат мира до 64 команд уже к ЧМ-2030, однако у президента Джанни Инфантино есть противники такой иде.
Главным оппонентом выступает УЕФА и президент организации Александер Чеферин.
«Это не очень хорошая идея», – заявил недавно Чеферин.
УЕФА поддерживает КОНКАКАФ (Конференция футбола Северной и Центральной Америки), но на стороне ФИФА выступает Конфедерация футбола Африки.
Пока нет определенности с тем, сумеет ли ФИФА в ближайшее время продавить идею с 64 сборными на турнире.
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