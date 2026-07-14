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Чемпионат мира
14 июля 2026, 13:10 | Обновлено 14 июля 2026, 13:23
765
0

Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ

УЕФА не в восторге от идеи

14 июля 2026, 13:10 | Обновлено 14 июля 2026, 13:23
765
0
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Инфантино и Чеферин
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ФИФА официально подтвердила желание расширить чемпионат мира до 64 команд уже к ЧМ-2030, однако у президента Джанни Инфантино есть противники такой иде.

Главным оппонентом выступает УЕФА и президент организации Александер Чеферин.

«Это не очень хорошая идея», – заявил недавно Чеферин.

УЕФА поддерживает КОНКАКАФ (Конференция футбола Северной и Центральной Америки), но на стороне ФИФА выступает Конфедерация футбола Африки.

Пока нет определенности с тем, сумеет ли ФИФА в ближайшее время продавить идею с 64 сборными на турнире.

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ФИФА УЕФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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