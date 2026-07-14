Англия14 июля 2026, 14:35 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
806
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед оформил переход вратаря
Дарлоу перешел свободным агентом
14 июля 2026, 14:35 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
806
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о подписании вратаря Карла Дарлоу, который летом покинул Лидс и находился в статусе свободного агента.
35-летний страж ворот сборной Уэльса получил договор на два года с опцией продления еще на сезон.
В прошлом чемпионате Дарлоу был основным вратарем Лидса: сыграл 24 матча и 5 раз отыграл на ноль.
Карл стал вторым летним подписанием МЮ после хавбека Андрея Сантоса.
Introducing the newest member of our GK union: @KarlDarlow 🤝🇾🇪— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2026, 06:02 8
Матвей разочаровал Шапаренко
Футбол | 14 июля 2026, 12:41 0
Форвард официально продлит контракт с киевским клубом и останется в чемпионате Украины
Футбол | 14.07.2026, 07:42
Футбол | 14.07.2026, 08:19
Футбол | 14.07.2026, 05:55
Комментарии 0
Популярные новости
14.07.2026, 06:51 18
13.07.2026, 07:24 3
13.07.2026, 04:42 1
13.07.2026, 08:38 58
12.07.2026, 08:47 4
13.07.2026, 07:02
12.07.2026, 09:44 4
13.07.2026, 07:41 13