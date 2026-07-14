ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед оформил переход вратаря

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о подписании вратаря Карла Дарлоу, который летом покинул Лидс и находился в статусе свободного агента.

35-летний страж ворот сборной Уэльса получил договор на два года с опцией продления еще на сезон.

В прошлом чемпионате Дарлоу был основным вратарем Лидса: сыграл 24 матча и 5 раз отыграл на ноль.

Карл стал вторым летним подписанием МЮ после хавбека Андрея Сантоса.