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Англия
14 июля 2026, 14:35 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
806
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед оформил переход вратаря

Дарлоу перешел свободным агентом

14 июля 2026, 14:35 | Обновлено 14 июля 2026, 14:58
806
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед оформил переход вратаря
ФК Манчестер Юнайтед. Карл Дарлоу
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед объявил о подписании вратаря Карла Дарлоу, который летом покинул Лидс и находился в статусе свободного агента.

35-летний страж ворот сборной Уэльса получил договор на два года с опцией продления еще на сезон.

В прошлом чемпионате Дарлоу был основным вратарем Лидса: сыграл 24 матча и 5 раз отыграл на ноль.

Карл стал вторым летним подписанием МЮ после хавбека Андрея Сантоса.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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