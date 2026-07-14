Бывший защитник сборной Украины планирует реанимировать свою карьеру

Защитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины Виктор Корниенко планирует реанимировать профессиональную карьеру. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Футболист, который последний раз выходил на поле 8 ноября 2024 года, присоединился к команде «горняков» U-21, чтобы набрать оптимальную форму перед стартом сезона.

В декабре 2024-го украинец вернулся из аренды с полтавской «Ворсклы», но не входил в планы первой команды «Шахтера», поэтому был вынужден поддерживать форму в составе U-16.

В течении своей карьеры Корниенко провел 30 матчей за донецкий клуб, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста. В активе защитника – две игры и один результативный удар за сборную Украины.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в декабре 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.