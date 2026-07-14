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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 14:49 |
325
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Бывший защитник сборной Украины планирует реанимировать свою карьеру

Виктор Корниенко присоединился к команде U-21, чтобы набрать оптимальную форму

14 июля 2026, 14:49 |
325
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Бывший защитник сборной Украины планирует реанимировать свою карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко
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Защитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины Виктор Корниенко планирует реанимировать профессиональную карьеру. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Футболист, который последний раз выходил на поле 8 ноября 2024 года, присоединился к команде «горняков» U-21, чтобы набрать оптимальную форму перед стартом сезона.

В декабре 2024-го украинец вернулся из аренды с полтавской «Ворсклы», но не входил в планы первой команды «Шахтера», поэтому был вынужден поддерживать форму в составе U-16.

В течении своей карьеры Корниенко провел 30 матчей за донецкий клуб, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста. В активе защитника – две игры и один результативный удар за сборную Украины.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в декабре 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Виктор Корниенко Игорь Бурбас
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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