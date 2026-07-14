Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Игру Динамо называли «Детский сад»

Впечатлениями о первом в еврокубковом сезоне 2026/27 матче киевского «Динамо», в котором его соперником была румынская «Университатя» из Клужа (0:0), как и ожиданиями от ответной игры в интервью Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Насколько неожиданным для вас был результат первого матча «Динамо» с «Университетом»?

– Я побывал на играх «Динамо» на летнем тренировочном сборе и воочию видел, как готовится команда. Был ли результат люблинского матча для меня неожиданным?

Существенно такие результаты всегда неожиданность, когда ты болеешь за родную команду. Все надеялись на лучшее, но, к сожалению, не получилось. Не пошло. Причина уже озвучена, она находится на поверхности. Динамовцы играли медленно в переходных фазах, было создано очень мало голевых случаев.

С другой стороны, возможно, давило психологическое бремя ответственности. Нельзя сказать, что у «Динамо» нет опыта выступлений в еврокубках. Хотя общаясь со скаутами европейских клубов, присутствовавших на играх динамовцев, приходилось слышать от них определение: «Детский сад». Понятно, что это оправдание.

– Какое?

– Украина сейчас находится в состоянии войны и даже этот условно домашний матч с «Университетом» из Клужа на самом деле был никаким не домашним. Хочешь того или не хочешь, но это была игра на выезде – в Польше.

Этот поединок не при родных трибунах, когда тебя искренне поддерживает немалая армия собственных поклонников. Выходит, что всем соперникам «Динамо» комфортно – не надо далеко ехать. Польша не является нашим родным домом, поэтому уже пятый сезон будем играть все матчи на выезде – и с этим нужно считаться.

– Какой вам видится ответная игра в Румынии?

– Это футбол, в нем может быть что угодно. Я думаю, что «Динамо» в Клуже будет непросто. Этот матч, как мне кажется, вызовет ажиотаж в Румынии.

Результат 0:0, зафиксированный в первой игре, в пользу румынского клуба. Посмотрим, как справится со своими обязанностями динамовская оборона – вот за что больше всего переживаю.

Переходные фазы следует отрегулировать, ведь этот компонент игры пока не работает. Нет этого перехода, нет осознанной игры как внутри, так и перед штрафной. Хотелось бы отметить, что не работают стандарты (хотя их и не очень много, но все же).

Но как бы то ни было, а я надеюсь на положительный результат повторной игры. Такую команду, как «Университатя», киевское «Динамо» должно проходить в любом состоянии – как говорят наши классики, и на песке, и на воде, и в дождь, и как угодно.

Одно дело – наши эмоции и амбиции, а совсем другое – реальность. Реальность сейчас говорит о том, что, к сожалению, не лучшие времена переживает наш клуб. С чем это связано? На этот вопрос лучше всех может ответить клубное руководство «Динамо».

Хотя мы понимаем, что бюджет клуба ограничен. И ограничен по понятным причинам. Поэтому осуждать руководство нет смысла, ведь это их решение. Да, в нынешнем «Динамо» дают возможность заиграть и проявить себя молодым футболистам, поэтому увидим, что из этого выйдет.

Тренерский штаб очень сильно рискует, потому что репутация «Динамо» в Европе на серьезном уровне. Тем более что уже несколько сезонов подряд у динамовской команды нет результатов в еврокубковых турнирах.

По инерции все клубы говорят: «Киевское «Динамо», киевское «Динамо»... Вроде бы непростой соперник, но когда они одевают очки, то и раздаются фразы типа «Детского садика». Вот такие дела. Да что есть – то есть.

– Отсутствие ветерана Андрея Ярмоленко на игре «Динамо» сказывается?

– Что касается опытных игроков – в частности, Ярмоленко, то он вместе с командой был на сборах и готовился к чемпионату, потихоньку набирая форму. Сейчас «Динамо» полностью зависит от футболистов такого калибра, которые остались в его обойме.

Это касается и поляка Томаша Кендзеры, который этим летом призван наладить оборонительные действия на флангах и в центре поля. Но первый матч по возвращении в команду, мягко говоря, у него не задался. Не было на фланге того движения, которое нужно.