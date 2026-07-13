Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Царенко перейдет в «Блау-Вайс»
Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко в ближайшее время вновь отправится в аренду.
22-летний футболист прошлый сезон провёл в составе польской «Лехии» из Гданьска. По информации источника, сезон 2026/27 атакующий полузащитник проведёт в аренде в австрийском «Блау-Вайсе» из Линца.
Ранее среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца называли «Черноморец» и ещё один зарубежный клуб, однако в итоге Царенко останется выступать в Европе, ведь игрок недавно отказался возвращаться в Украину.
«Блау-Вайс» выступает во втором по силе дивизионе Австрии и ставит перед собой задачу вернуться в элитный дивизион страны.
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