Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко в ближайшее время вновь отправится в аренду.

22-летний футболист прошлый сезон провёл в составе польской «Лехии» из Гданьска. По информации источника, сезон 2026/27 атакующий полузащитник проведёт в аренде в австрийском «Блау-Вайсе» из Линца.

Ранее среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца называли «Черноморец» и ещё один зарубежный клуб, однако в итоге Царенко останется выступать в Европе, ведь игрок недавно отказался возвращаться в Украину.

«Блау-Вайс» выступает во втором по силе дивизионе Австрии и ставит перед собой задачу вернуться в элитный дивизион страны.