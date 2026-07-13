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  4. Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 22:42 |
1700
3

Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь

Царенко перейдет в «Блау-Вайс»

13 июля 2026, 22:42 |
1700
3 Comments
Футболист Динамо отказался возвращаться в Украину и выбрал новый путь
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Царенко
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Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко в ближайшее время вновь отправится в аренду.

22-летний футболист прошлый сезон провёл в составе польской «Лехии» из Гданьска. По информации источника, сезон 2026/27 атакующий полузащитник проведёт в аренде в австрийском «Блау-Вайсе» из Линца.

Ранее среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца называли «Черноморец» и ещё один зарубежный клуб, однако в итоге Царенко останется выступать в Европе, ведь игрок недавно отказался возвращаться в Украину.

«Блау-Вайс» выступает во втором по силе дивизионе Австрии и ставит перед собой задачу вернуться в элитный дивизион страны.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Черноморец Одесса Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Антон Царенко Блау-Вайсс Лоне
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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Повторює шлях Булеци по андердогових помийках европейського футболу , у хлопця зовсім пусто в голові.
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+2
Я думаю больше в Динамо мы его не увидим 
Аренды, аренды потом ли о продажа или уход свободным агентом.
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0
Молодець, в нинішньому динамо нема чого робить..
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-3
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