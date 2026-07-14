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Чемпионат мира
14 июля 2026, 12:04 | Обновлено 14 июля 2026, 13:11
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В сборной Сенегала разгорелся скандал из-за врача команды

Абдулай Фалл поставил под сомнение квалификацию Абдерахмана Федиоре

14 июля 2026, 12:04 | Обновлено 14 июля 2026, 13:11
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В сборной Сенегала разгорелся скандал из-за врача команды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент Федерации футбола Сенегала Абдулай Фалл заявил, что врач национальной команды не имел надлежащей специализации для работы со сборной во время чемпионата мира.

По словам Фалла, врач команды «по образованию является гинекологом», а эту проблему обнаружили уже слишком поздно. Это вызвало обеспокоенность среди футболистов относительно уровня медицинского обеспечения.

«Из того, что мне сообщили, игроки не были достаточно уверены, что получают от него надлежащую медицинскую помощь», – сказал Абдулай.

Также он сообщил, что федерации пришлось срочно привлечь дополнительных медицинских специалистов, чтобы успокоить команду:

«Нам нужно было найти убедительных специалистов, чтобы футболисты чувствовали себя спокойнее, ведь здоровье – превыше всего».

В то же время Сенегальская ассоциация спортивной медицины позже в тот же день выступила с заявлением, в котором назвала эти обвинения «необоснованными и клеветническими».

В организации отметили, что врач сборной Абдерахман Федиоре имеет диплом врача-специалиста по спортивной медицине и спортивной биологии, полученный на медицинском факультете Университета Шейха Анты Диопа.

Также отмечается, что ранее он возглавлял отделение физиотерапии больницы Фанн, а с 2017 года работает врачом национальной сборной Сенегала. За это время он сопровождал команду на трех чемпионатах мира и пяти Кубках африканских наций.

Сенегал занял третье место в группе со сборными Франции, Норвегии и Ирака, а в поединке 1/16 финала против Бельгии упустил преимущество в два мяча за пять минут до окончания основного времени и в итоге уступил со счетом 2:3 в овертайме.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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