Михаил МУДРИК: «Ничего не получилось, я был разочарован»

Михаил Мудрик вспомнил неудачный переход в «Арсенал», который был близок к завершению в январе 2023 года.

«Думаю, каждый футболист мечтает о Премьер-лиге. «Арсенал» — очень хорошая команда с замечательным тренером. Мне нравится, как они играют. Со своей стороны я не мог сказать «нет», но трансфер зависит не только от решения игрока.

В итоге ничего не получилось, и тогда я был разочарован. Сейчас я в «Челси». У меня были сложные моменты, но я каждый день работаю, сосредоточен на развитии своей карьеры и хочу вернуться сильнее», — сказал украинский футболист.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в январе 2023 года, хотя долгое время главным претендентом на его подписание считался именно «Арсенал».