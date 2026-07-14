ОФИЦИАЛЬНО. Сезонная аренда. Украинец сменил клуб за границей

25-летний украинский полузащитник Андрей Гавриленко официально проведет следующий сезон в составе словацкого «Комарно».

Андрей на один сезон сменил команду в высшей лиге: он перешел из «Железиарне» Подбрезова в «Комарно» на правах аренды.

Свой путь в чемпионате Словакии Гавриленко начал летом 2022 года.

До этого он играл за «Металлург» Запорожье и «Энергию» из Новой Каховки.

Игроком «Железиарне» Андрей стал зимой 2025 года. За это время он сыграл 36 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.