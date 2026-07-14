Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сезонная аренда. Украинец сменил клуб за границей
Другие новости
14 июля 2026, 11:38 | Обновлено 14 июля 2026, 11:39
175
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сезонная аренда. Украинец сменил клуб за границей

Андрей Гавриленко будет выступать за «Комарно» из Словакии

14 июля 2026, 11:38 | Обновлено 14 июля 2026, 11:39
175
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сезонная аренда. Украинец сменил клуб за границей
ФК Спишска Нова Вес. Андрей Гавриленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25-летний украинский полузащитник Андрей Гавриленко официально проведет следующий сезон в составе словацкого «Комарно».

Андрей на один сезон сменил команду в высшей лиге: он перешел из «Железиарне» Подбрезова в «Комарно» на правах аренды.

Свой путь в чемпионате Словакии Гавриленко начал летом 2022 года.

До этого он играл за «Металлург» Запорожье и «Энергию» из Новой Каховки.

Игроком «Железиарне» Андрей стал зимой 2025 года. За это время он сыграл 36 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.

По теме:
Украинский защитник и бывший игрок Черноморца сменит клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило украинского полузащитника в чемпионат Австрии
Костюк отказался отдавать игрока Динамо, который нужен Карпатам и Полесью
чемпионат Словакии по футболу трансферы Железиарне Подбрезова украинцы за границей аренда игрока
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Футбол | 14 июля 2026, 02:32 9
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»

Надеин – о лимите легионеров

Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Футбол | 14 июля 2026, 09:19 1
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины

Трубин заинтересовал известные топ-клубы

Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ
Футбол | 13.07.2026, 15:30
Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ
Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ
ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»
Футбол | 14.07.2026, 09:48
ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»
ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 6
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 7
Бокс
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
Большой гонорар. Усику нашли нового соперника вместо Уайлдера
13.07.2026, 07:02
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем