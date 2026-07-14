Другие новости14 июля 2026, 11:38 | Обновлено 14 июля 2026, 11:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Сезонная аренда. Украинец сменил клуб за границей
Андрей Гавриленко будет выступать за «Комарно» из Словакии
14 июля 2026, 11:38 | Обновлено 14 июля 2026, 11:39
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25-летний украинский полузащитник Андрей Гавриленко официально проведет следующий сезон в составе словацкого «Комарно».
Андрей на один сезон сменил команду в высшей лиге: он перешел из «Железиарне» Подбрезова в «Комарно» на правах аренды.
Свой путь в чемпионате Словакии Гавриленко начал летом 2022 года.
До этого он играл за «Металлург» Запорожье и «Энергию» из Новой Каховки.
Игроком «Железиарне» Андрей стал зимой 2025 года. За это время он сыграл 36 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.
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