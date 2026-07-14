ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул клуб, с которым вышел в высшую лигу Польши

22-летний украинский полузащитник Егор Шарабура официально сменил клуб в Польше: из вроцлавского «Шленска» он перебрался в «Хробры» Глогув.

Выступать за «Хробры» Егор будет на правах аренды, которая рассчитана на сезон 2026/27.

Шарабура прошел путь от академии до основы «Шленска». На счету Егора 27 матчей за польский клуб, один гол и два ассиста.

По итогам прошлого сезона «Шленск» поднялся в классе и теперь будет выступать в Экстраклассе – главном дивизионе Польши. В свою очередь, Шарабура перешел в «Хробры», который остался в Первой лиге.