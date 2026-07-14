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Польша
14 июля 2026, 11:58 | Обновлено 14 июля 2026, 13:13
797
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул клуб, с которым вышел в высшую лигу Польши

Егор Шарабура сезон 2026/27 проведет в «Хробры» Глогув

14 июля 2026, 11:58 | Обновлено 14 июля 2026, 13:13
797
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул клуб, с которым вышел в высшую лигу Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Шарабура
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22-летний украинский полузащитник Егор Шарабура официально сменил клуб в Польше: из вроцлавского «Шленска» он перебрался в «Хробры» Глогув.

Выступать за «Хробры» Егор будет на правах аренды, которая рассчитана на сезон 2026/27.

Шарабура прошел путь от академии до основы «Шленска». На счету Егора 27 матчей за польский клуб, один гол и два ассиста.

По итогам прошлого сезона «Шленск» поднялся в классе и теперь будет выступать в Экстраклассе – главном дивизионе Польши. В свою очередь, Шарабура перешел в «Хробры», который остался в Первой лиге.

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чемпионат Польши по футболу трансферы Хробры Глогув Шленск Вроцлав аренда игрока
Андрей Витренко Источник: Instagram
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